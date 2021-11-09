Врач рассказала о вымирании пермских поселков в пандемию

В поселке Павловск Очерского района Пермского края проживают около шести тысяч человек. В близлежащих деревнях еще несколько тысяч. Получить медпомощь они могут только от двух терапевтов местной больницы, которые в условиях пандемии не в силах справиться с наплывом пациентов.
О ситуации со здравоохранением в сельской местности URA.RU рассказала медсестра на пенсии Мария (имя изменено). В 2007 году она вернулась на малую родину, проработав всю жизнь в пермских больницах. Но спасать людей приходится и на пенсии. Теперь на общественных началах.
Плоды оптимизации
«Когда пошла оптимизация, у нас закрыли в поселке гинекологию, хирургию, стационар, роддом, инфекционную больницу. Осталась только поликлиника, — рассказывает Мария. — В какой-то момент у нас остался только один врач-терапевт. После начала пандемии пригласили еще одну. Но эта женщина тоже давно на пенсии. Только от безысходности согласилась работать».
Если участкового терапевта реально вызвать, то скорую нет, говорит собеседница URA.RU. Бригада дислоцируется в райцентре, но машин нет. «К вам не приедем, если у вас давление, выпейте это лекарство, а если не поможет — перезвоните», — пересказывает Мария стандартный ответ медиков. При высокой температуре, которая может свидетельствовать о COVID, врачи также не приезжают — нет машин.
«В октябре сосед у нас умер от коронавируса. Пожилой уже. Жена у него в больнице, сын на работе целыми днями. Терапевт приходила, таблетки назначила. Но дед сам не мог уже их принимать. Сын его только вечером мог навещать. И три вечера скорая отвечала, что не приедут. На последний раз он поднес телефон к отцу, чтобы было слышно, как он дышит. В итоге они все-таки увезли деда в реанимацию, где он умер. А могли же и вытащить, если бы сразу приехали», — делится последним случаем Мария. Вскрытие показало, что умер мужчина от коронавируса.
Диагностика коронавируса
Тестов на COVID-19 у поселковых врачей нет. Если у терапевта есть подозрение, она вызывает бригаду из Очера. Анализ возьмут на следующий день, результат придет еще через несколько. Этих дней многим не хватает — болезнь забирает жизнь молниеносно. Особенно у пожилых. Рентгена в больнице Павловска тоже нет.
Лечение
Если коронавирус все-таки диагностировали, то скорее всего тебя отправят лечиться домой. «На уколы надо идти в больницу — это несколько километров пешком. Автобуса нет. В коридоре и процедурном кабинете больницы встречаются все: и коронавирусные, и обычные. Таже история, когда люди больные ждут часами продления больничного», — рассказывает Мария. По ее словам, врачи ставят больным коронавирусом двойную дозу антибиотиков один раз в день, вместо двух уколов с перерывом в 12 часов. Быстрее, и пациентам не надо два раза добираться до больницы. Но для организма такое лечение — это большая нагрузка.
Поэтому медсестра на пенсии взялась сама помогать односельчанам. Сначала по-соседски знакомым. Потом и остальным. За время пандемии Мария выходила двух пациентов официально больных коронавирусом, у других диагноз документально никто не подтверждал. Сейчас на ее попечении есть как больные, так и переболевшие, кому требуется реабилитация. Она ставит им капельницы, уколы, ходит в аптеку, консультируют и т. д.
Сельский мор
Пандемии уже два года, но умирать жители Павловска куда чаще стали в последние месяцы. «За осень у нас мор. У нас просто мор. Народ умирает. И ведь не только от коронавируса, но и от последствий его. И некоронавирусные умирают. Например, неврологии даже в Очере теперь нет. Пока тебя довезут с инсультом до Перми (100 км — прим. ред.), то могут уже и не живым. Или инвалидом останешься», — поясняет Мария.
Власти
Алексей Солодников, глава администрации Очерского городского округа, куда после объединения муниципалитетов входит поселок Павловск и десятки деревень, признает напряженную ситуацию с медицинским обслуживанием. Но связывает ее исключительно с пандемией и нежеланием жителей вакцинироваться. Этому он 22 октября посвятил свой прямой эфир в соцсети «ВКонтакте», где рассказал о росте заболеваемости коронавирусом. Но ни на один комментарий пользователей под трансляцией не ответил.
В администрации губернатора также признают проблему. «Дмитрий Махонин ситуацию с обеспечением медицинской помощью в регионе держит на особом контроле. И не только в Перми. Реализуется ряд программ для привлечения медицинских кадров в территории, вкладываются деньги в строительство фельдшерских пунктов на селе», — сообщили URA.RU в департаменте информационной политики администрации Прикамья. Что касается машин скорой помощи, то только 14 октября в районы было доставлено 23 новых автомобиля. Транспорт получила и Очерская больница, отметили там.
В министерстве здравоохранения Пермского края на запрос URA.RU ответили, что укомплектованность врачами-терапевтами округа составляет 87,5%. Скорая медицинская помощь осуществляется двумя выездными бригадами, которые находятся в Очере. При этом на территории работают девять фельдшерско-акушерских пунктов, которые обеспечены медперсоналом на 100%. Чиновники отмечают, что в рамках целевого обучения за последние два года удалось привлечь четырех врачей. Еще шестеро пока проходят ординатуру.
Москва не поможет
Научный руководитель института региональных проблем Дмитрий Журавлев напрямую связывает проблемы с медициной с наполняемостью региональных бюджетов. «В Татарстане, Московской области и тем более в Москве оптимизация не проводится. В Москве наоборот реконструированы и построены новые поликлиники. То есть такое происходит в регионах с самой мощной экономикой. Там, где средства в бюджете были, там быстро расстались с оптимизацией в связи с ковидом. А там, где их не было она продолжалась», — пояснил он в беседе с URA.RU. Эксперт отмечает, что федеральные дотации не могут спасти тот или иной регион, так как предназначены лишь для поднятия трат до среднего уровня по стране.
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