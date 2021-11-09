Врач рассказала о вымирании пермских поселков в пандемию

Местные жители жалуются на катастрофическую нехватку медперсонала Фото: Анна Майорова © URA.RU

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

В поселке Павловск Очерского района Пермского края проживают около шести тысяч человек. В близлежащих деревнях еще несколько тысяч. Получить медпомощь они могут только от двух терапевтов местной больницы, которые в условиях пандемии не в силах справиться с наплывом пациентов.

О ситуации со здравоохранением в сельской местности URA.RU рассказала медсестра на пенсии Мария (имя изменено). В 2007 году она вернулась на малую родину, проработав всю жизнь в пермских больницах. Но спасать людей приходится и на пенсии. Теперь на общественных началах.

Плоды оптимизации

«Когда пошла оптимизация, у нас закрыли в поселке гинекологию, хирургию, стационар, роддом, инфекционную больницу. Осталась только поликлиника, — рассказывает Мария. — В какой-то момент у нас остался только один врач-терапевт. После начала пандемии пригласили еще одну. Но эта женщина тоже давно на пенсии. Только от безысходности согласилась работать».

Скорой приходится ехать из райцентра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Если участкового терапевта реально вызвать, то скорую нет, говорит собеседница URA.RU. Бригада дислоцируется в райцентре, но машин нет. «К вам не приедем, если у вас давление, выпейте это лекарство, а если не поможет — перезвоните», — пересказывает Мария стандартный ответ медиков. При высокой температуре, которая может свидетельствовать о COVID, врачи также не приезжают — нет машин.

«В октябре сосед у нас умер от коронавируса. Пожилой уже. Жена у него в больнице, сын на работе целыми днями. Терапевт приходила, таблетки назначила. Но дед сам не мог уже их принимать. Сын его только вечером мог навещать. И три вечера скорая отвечала, что не приедут. На последний раз он поднес телефон к отцу, чтобы было слышно, как он дышит. В итоге они все-таки увезли деда в реанимацию, где он умер. А могли же и вытащить, если бы сразу приехали», — делится последним случаем Мария. Вскрытие показало, что умер мужчина от коронавируса.

Диагностика коронавируса

Тестов на COVID-19 у поселковых врачей нет. Если у терапевта есть подозрение, она вызывает бригаду из Очера. Анализ возьмут на следующий день, результат придет еще через несколько. Этих дней многим не хватает — болезнь забирает жизнь молниеносно. Особенно у пожилых. Рентгена в больнице Павловска тоже нет.

Уповать павловчанам остается на бога Данил Постаногов

Лечение

Если коронавирус все-таки диагностировали, то скорее всего тебя отправят лечиться домой. «На уколы надо идти в больницу — это несколько километров пешком. Автобуса нет. В коридоре и процедурном кабинете больницы встречаются все: и коронавирусные, и обычные. Таже история, когда люди больные ждут часами продления больничного», — рассказывает Мария. По ее словам, врачи ставят больным коронавирусом двойную дозу антибиотиков один раз в день, вместо двух уколов с перерывом в 12 часов. Быстрее, и пациентам не надо два раза добираться до больницы. Но для организма такое лечение — это большая нагрузка.

Поэтому медсестра на пенсии взялась сама помогать односельчанам. Сначала по-соседски знакомым. Потом и остальным. За время пандемии Мария выходила двух пациентов официально больных коронавирусом, у других диагноз документально никто не подтверждал. Сейчас на ее попечении есть как больные, так и переболевшие, кому требуется реабилитация. Она ставит им капельницы, уколы, ходит в аптеку, консультируют и т. д.

Сельский мор

Пандемии уже два года, но умирать жители Павловска куда чаще стали в последние месяцы. «За осень у нас мор. У нас просто мор. Народ умирает. И ведь не только от коронавируса, но и от последствий его. И некоронавирусные умирают. Например, неврологии даже в Очере теперь нет. Пока тебя довезут с инсультом до Перми (100 км — прим. ред.), то могут уже и не живым. Или инвалидом останешься», — поясняет Мария.

Власти

Алексей Солодников, глава администрации Очерского городского округа, куда после объединения муниципалитетов входит поселок Павловск и десятки деревень, признает напряженную ситуацию с медицинским обслуживанием. Но связывает ее исключительно с пандемией и нежеланием жителей вакцинироваться. Этому он 22 октября посвятил свой прямой эфир в соцсети «ВКонтакте», где рассказал о росте заболеваемости коронавирусом. Но ни на один комментарий пользователей под трансляцией не ответил.

Комментарии пользователей к прямому эфиру главы Очерского округа Скрин-шот со страницы администрации Очерского округа в Vk

В администрации губернатора также признают проблему. «Дмитрий Махонин ситуацию с обеспечением медицинской помощью в регионе держит на особом контроле. И не только в Перми. Реализуется ряд программ для привлечения медицинских кадров в территории, вкладываются деньги в строительство фельдшерских пунктов на селе», — сообщили URA.RU в департаменте информационной политики администрации Прикамья. Что касается машин скорой помощи, то только 14 октября в районы было доставлено 23 новых автомобиля. Транспорт получила и Очерская больница, отметили там.

В министерстве здравоохранения Пермского края на запрос URA.RU ответили, что укомплектованность врачами-терапевтами округа составляет 87,5%. Скорая медицинская помощь осуществляется двумя выездными бригадами, которые находятся в Очере. При этом на территории работают девять фельдшерско-акушерских пунктов, которые обеспечены медперсоналом на 100%. Чиновники отмечают, что в рамках целевого обучения за последние два года удалось привлечь четырех врачей. Еще шестеро пока проходят ординатуру.

Москва не поможет

Научный руководитель института региональных проблем Дмитрий Журавлев напрямую связывает проблемы с медициной с наполняемостью региональных бюджетов. «В Татарстане, Московской области и тем более в Москве оптимизация не проводится. В Москве наоборот реконструированы и построены новые поликлиники. То есть такое происходит в регионах с самой мощной экономикой. Там, где средства в бюджете были, там быстро расстались с оптимизацией в связи с ковидом. А там, где их не было она продолжалась», — пояснил он в беседе с URA.RU. Эксперт отмечает, что федеральные дотации не могут спасти тот или иной регион, так как предназначены лишь для поднятия трат до среднего уровня по стране.