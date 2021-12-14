Свердловских паралимпийцев наградили новыми званиями

Евгений Куйвашев вручил волейболистам-паралимпийцам знак и удостоверения «заслуженный мастер спорта» Фото: департамент информполитики Свердловской области

Свердловские спортсмены продолжают принимать поздравления после Паралимпиады в Токио. Игры завершились 6 сентября. Волейболисты Центра паралимпийской и сурдлимпийской подготовки команд Свердловской области «Родник», которые полностью комплектуют состав сборной России, завоевали на соревнованиях серебряные медали. Они уступили только безоговорочному лидеру, шестикратному паралимпийскому чемпиону — команде Ирана.

В День 15-летия Конвенции ООН о правах инвалидов, спортсменов Центра «Родник» наградил Евгений Куйвашев. В частности, свердловский губернатор вручил пяти волейболистам знак и удостоверение заслуженного мастера спорта — этого звания они удостоились после серебра Токио. Также глава региона поручил проработать вопрос по набору паралимпийцев по всем видам спорта в Училище олимпийского резерва №1, где, в том числе наши волейболисты, смогут растить себе смену для очередных высочайших достижений на российской и международной арене.

Валерий Савельев устроил прием подопечным по итогам Паралимпиады Фото: Свердловская областная федерация волейбола

Накануне с волейболистами-паралимпийцами и руководством Центра «Родник» встретился также председатель Свердловской областной федерации волейбола, президент инвестиционной компании «AVS Group» Валерий Савельев. Бизнесмен шефствует над командой с 2006 года и регулярно премирует по итогам успешных выступлений. Среди подарков он передал игрокам видеокамеру — снимать тренировочный процесс, чтобы визуально фиксировать и исправлять ошибки в игре.

«Вы — команда с уникальными достижениями в российском паралимпийском спорте. Уверен, сборная Ирана вам по силам. Желаю вам в дальнейшим их побеждать и стать абсолютно лучшими в мире. У вас все для этого есть!» — заявил Савельев.

Команда подарила Валерию Савельеву мяч со своих игр в Токио с автографами Фото: Свердловская областная федерация волейбола

Спортсмены пообещали, что камеру начнут использовать уже после новогодних каникул — в преддверии подготовки к чемпионату мира, который пройдет в Китае в мае. Кстати, победы на взрослом чемпионате мира у команды нет до сих пор, хотя другие титулы впечатляют — 21-кратные чемпионы России (так как у игроков нет достойных соперников из других регионов), в ранге сильнейшей национальной сборной — двукратные чемпионы Европы, бронзовые призеры Паралимпиады-2008 и теперь серебряные призеры Паралимпиады-2020. Волейболисты признались Савельеву, что с его поддержкой завоевывать медали легче.

Председатель Свердловской федерации волейбола пожелал сборной России стать лучшей в мире Фото: Свердловская областная федерация волейбола

«С Вашей помощью мы развиваемся как спортсмены. Вы нас провожали и напутствовали на Паралимпиаду Пекин — и мы взяли там бронзу, в Токио — и мы взяли серебро! И дальше приезжайте на проводы! Такое внимание очень важно — впереди чемпионат мира и Паралимпиада в Париже в 2024 году, где мы должны выигрывать», — заверили игроки.