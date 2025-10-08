Екатеринбуржец лишился дорогущих часов после отдыха в популярных банях

У екатеринбуржца пропали часы за 150 тысяч после отдыха в банях «Космос»
Часы стоили свыше 150 тысяч рублей (архивное фото)
Часы стоили свыше 150 тысяч рублей (архивное фото)

Наручные часы стоимостью более 150 тысяч рублей пропали у Екатеринбуржца после отдыха в мужских банях «Космос». Об этом URA.RU рассказал пострадавший Александр. 

«В бани „Космос“ мы пришли с другом. На стойке регистрации нам выдали магнитные браслеты от шкафчиков, наши были в конце раздевалки. Всю верхнюю одежду, обувь я сложил туда, часы спрятал под одежду», — поделился мужчина. По словам пострадавшего, магнитный ключ все время был при нем. Банные процедуры длились около двух с половиной часов, после компания вернулась в раздевалку, где Александр обнаружил, что шкафчик открыт, а вещи лежат вдалеке. 

Бойцы Росгвардии посоветовали Александру обратиться в полицию
Бойцы Росгвардии посоветовали Александру обратиться в полицию
Фото:

«Возле нас бегал сотрудник комплекса, который сказал, что якобы заметил открытый шкафчик и решил его сфотографировать. Сотрудник исчез, я оделся и только потом заметил, что часов нигде нет. Вместе с менеджером мы еще раз осмотрели шкафчик и в этот момент в заведение зашли бойцы Росгвардии, прибывшие туда на вызов из-за дебошира», — уточнил Александр. Именно для нарушителя порядка, как позже пояснили мужчине, шкафчики и открыли, чтобы он нашел свои вещи.

В Росгвардии пострадавшему посоветовали обратиться в полицию — он так и поступил, написав заявление. В ходе беседы с менеджером банного клуба Александру рассказали, что личные вещи посетителей якобы пропадают уже не в первый раз и пообещали возместить ущерб. Позднее руководство бань связалось с мужчиной для уточнения деталей. По словам Александра, в коллективе обещали провести внутреннюю проверку и принимать участие в расследовании.

Корреспондент URA.RU обратился за официальный комментарием в банный клуб. Ответ ожидается и будет опубликован, как только поступит. Также запрос о комментарии направлен в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу, ответ ожидается. 

