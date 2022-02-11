«Уральские авиалинии» заберут пассажиров у «Победы»

«Аэрофлот» задумал рокировку в пользу своей «дочки», но перехитрит сам себя

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Прибытие борта РМК с гуманитарным грузом в аэропорт Кольцово. Екатеринбург, уральские авиалинии, ural airlines, хвост самолета
«Уральские авиалинии» собираются заменить «Аэрофлот» на тех направлениях, от которых он отказывается Фото:

Авиакомпания «Уральские авиалинии» воспользуется решением «Аэрофлота» заменить рейсы материнской авиакомпании на лоукостеры «Победа» и постарается переключить этот пассажиропоток на себя. По данным инсайдера URA.RU, компания Сергея Скуратова уже получила поддержку этого проекта со стороны полпреда президента в УрФО Владимира Якушева. Использовать ситуацию в своих целях могут и авиакомпании из других регионов, жители которых также недовольны заменой «Аэрофлота» на «Победу», говорят эксперты.

«„Уральские авиалинии“ собираются заменить „Аэрофлот“ на тех направлениях, от которых он отказывается. Потенциал для этого у авиакомпании есть. И потому планам „Аэрофлота“, который рассчитывает, что эти направления заберет „Победа“, сбыться не суждено. Обсуждение этого проекта и было главной целью приезда Якушева в технический центр „Уральских авиалиний“ 26 января», — сообщает инсайдер.

Аэропорт Шереметьево, терминал "B". Москва
Самолеты «Аэрофлота» могут прекратить полеты в Москву из 26 регионов до 2028 года
Фото:

Сам Скуратов не стал комментировать URA.RU ситуацию. Но сообщил, что рассматривается возможность увеличения частотности выполнения рейсов по некоторым уже существующим маршрутам. Запрос URA.RU в «Аэрофлот» остался без ответа. В уральском полпредстве также отказались от комментариев по теме.

По данным из открытых источников, «Аэрофлот» в 2021 году полностью ушел из 11 российских городов: Магнитогорска, Белгорода, Воронежа, Нижнекамска, Махачкалы, Барнаула, Владикавказа, Саратова, Саранска, Ижевска и Ханты-Мансийска. В планах «Аэрофлота» уйти из 26 регионов до 2028 года.

В некоторых регионах мириться с этим не собираются. Так, мэр Сургута Андрей Филатов заявил, что передача «Победе» прямых рейсов из Сургута в Москву будет означать для сургутян изменение уровня комфорта и обслуживания. Потому он собирается обратиться к руководству «Аэрофлота». «Займусь этим вопросом в рамках полномочий. Предлагаю также подключиться к этому процессу и депутатам от Сургута на всех уровнях, представителям общественности, лидерам мнений», — заключил Филатов.

Стоит отметить, что в октябре 2021 года в Омске удалось отстоять один рейс авиакомпании, который собирались отменить.

Смог в Екатеринбурге
Эксперт считает, что Екатеринбург может остаться в плюсе после ухода «Аэрофлота».
Фото:

В пресс-службе аэропорта в Омске URA.RU рассказали, что «Победа» в начале своей работы в городе занижала стоимость авиабилетов, а затем цены «взлетели до небес, в декабре [2021 года] билет до Москвы стоил более 20 тысяч рублей». На 10 февраля 2022 года минимальная стоимость перелета из Омска в Москву на «Победе» составляет 2 599 рублей. Потому пассажиры все чаще начали прибегать к услугам других авиакомпаний, отметили представители аэропорта.

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов в разговоре с URA.RU рассказал, что «Победа» ведет нечестную ценовую политику. «Когда «Победа» или «Россия» заменит головную компанию, то на первых порах она снизит цены, а затем повысит раза в 2-3, что будет даже дороже того же «Аэрофлота», — отметил он.

В выигрыше в такой ситуации могут оказаться другие перевозчики. «Безусловно пассажиры будут пользоваться услугами конкурентов, „Уральскими авиалиниями“ в том числе»,

— отметил президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев. Корреспондент URA.RU направил запросы в авиакомпании S7 и UTair с просьбой прокомментировать, готовность перевозчиков к новым условиям с уходом «Аэрофлота» из некоторых регионов. Ответы на момент публикации не поступили.

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Стоит отметить, что «Уральские авиалинии» уже начали расширять свой авиапарк в Кольцово. Компания приобрела новый самолет семейства Airbus A321neo. Лайнер способен пролететь до 7400 км без дозаправок. Для примера, расстояние между Екатеринбургом и Лондоном — 3864 км. Кроме того, в одном из интервью Сергей Скуратов заявил, что перевозчик планирует расширить свой авиапарк и купит два новых самолета.

Ранее URA.RU писало, что весной 2022 года «Аэрофлот» собирается осуществить замену по оставшимся направлениям. В прошлом году «Аэрофлот» в одностороннем порядке заменил компании на рейсах, чем спровоцировал публичный скандал, а власти Тюменской области и Пермского края не согласились с таким решением и потребовали от перевозчика объяснений.

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Авиакомпания «Уральские авиалинии» воспользуется решением «Аэрофлота» заменить рейсы материнской авиакомпании на лоукостеры «Победа» и постарается переключить этот пассажиропоток на себя. По данным инсайдера URA.RU, компания Сергея Скуратова уже получила поддержку этого проекта со стороны полпреда президента в УрФО Владимира Якушева. Использовать ситуацию в своих целях могут и авиакомпании из других регионов, жители которых также недовольны заменой «Аэрофлота» на «Победу», говорят эксперты. «„Уральские авиалинии“ собираются заменить „Аэрофлот“ на тех направлениях, от которых он отказывается. Потенциал для этого у авиакомпании есть. И потому планам „Аэрофлота“, который рассчитывает, что эти направления заберет „Победа“, сбыться не суждено. Обсуждение этого проекта и было главной целью приезда Якушева в технический центр „Уральских авиалиний“ 26 января», — сообщает инсайдер. Сам Скуратов не стал комментировать URA.RU ситуацию. Но сообщил, что рассматривается возможность увеличения частотности выполнения рейсов по некоторым уже существующим маршрутам. Запрос URA.RU в «Аэрофлот» остался без ответа. В уральском полпредстве также отказались от комментариев по теме. По данным из открытых источников, «Аэрофлот» в 2021 году полностью ушел из 11 российских городов: Магнитогорска, Белгорода, Воронежа, Нижнекамска, Махачкалы, Барнаула, Владикавказа, Саратова, Саранска, Ижевска и Ханты-Мансийска. В планах «Аэрофлота» уйти из 26 регионов до 2028 года. В некоторых регионах мириться с этим не собираются. Так, мэр Сургута Андрей Филатов заявил, что передача «Победе» прямых рейсов из Сургута в Москву будет означать для сургутян изменение уровня комфорта и обслуживания. Потому он собирается обратиться к руководству «Аэрофлота». «Займусь этим вопросом в рамках полномочий. Предлагаю также подключиться к этому процессу и депутатам от Сургута на всех уровнях, представителям общественности, лидерам мнений», — заключил Филатов. Стоит отметить, что в октябре 2021 года в Омске удалось отстоять один рейс авиакомпании, который собирались отменить. В пресс-службе аэропорта в Омске URA.RU рассказали, что «Победа» в начале своей работы в городе занижала стоимость авиабилетов, а затем цены «взлетели до небес, в декабре [2021 года] билет до Москвы стоил более 20 тысяч рублей». На 10 февраля 2022 года минимальная стоимость перелета из Омска в Москву на «Победе» составляет 2 599 рублей. Потому пассажиры все чаще начали прибегать к услугам других авиакомпаний, отметили представители аэропорта. Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов в разговоре с URA.RU рассказал, что «Победа» ведет нечестную ценовую политику. «Когда «Победа» или «Россия» заменит головную компанию, то на первых порах она снизит цены, а затем повысит раза в 2-3, что будет даже дороже того же «Аэрофлота», — отметил он. В выигрыше в такой ситуации могут оказаться другие перевозчики. «Безусловно пассажиры будут пользоваться услугами конкурентов, „Уральскими авиалиниями“ в том числе», — отметил президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев. Корреспондент URA.RU направил запросы в авиакомпании S7 и UTair с просьбой прокомментировать, готовность перевозчиков к новым условиям с уходом «Аэрофлота» из некоторых регионов. Ответы на момент публикации не поступили. Стоит отметить, что «Уральские авиалинии» уже начали расширять свой авиапарк в Кольцово. Компания приобрела новый самолет семейства Airbus A321neo. Лайнер способен пролететь до 7400 км без дозаправок. Для примера, расстояние между Екатеринбургом и Лондоном — 3864 км. Кроме того, в одном из интервью Сергей Скуратов заявил, что перевозчик планирует расширить свой авиапарк и купит два новых самолета. Ранее URA.RU писало, что весной 2022 года «Аэрофлот» собирается осуществить замену по оставшимся направлениям. В прошлом году «Аэрофлот» в одностороннем порядке заменил компании на рейсах, чем спровоцировал публичный скандал, а власти Тюменской области и Пермского края не согласились с таким решением и потребовали от перевозчика объяснений.
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