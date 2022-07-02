Куйвашеву устроили предвыборное шоу, как у Ельцина

Это добавит свердловскому губернатору 170 тысяч голосов в сентябре

03 июля 2022 в 22:05 Размер текста - 17 +

У Евгения Куйвашева случился, пожалуй, его самый эффектный предвыборный день Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU статья из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, которого в сентябре ждут выборы, заручился поддержкой двух крупнейших национальных диаспор региона — татарской и башкирской. Таков итог областного Сабантуя, ставшего главным предвыборным шоу кандидата. Собеседники URA.RU сходятся во мнении: Куйвашеву удалось повторить знаменитый перфоманс первого президента РФ Бориса Ельцина из кампании 1996 года. Татаро-башкирский праздник Сабантуй, знаменующий день окончания весенних полевых работ, отмечается в Свердловской области впервые с начала пандемии. Соблюдая правило прошлых лет, власти устроили гуляния в два этапа: 25 июня провели Сабантуй для екатеринбуржцев, а 3 июля — для всей области в селе Кадниково. Оба раза в торжествах принял личное участие губернатор Куйвашев. И если 25-го, на городском празднике, он чувствовал себя, скорее, гостем, то областной Сабантуй встретил в манере полноправного хозяина. Нынешний Сабантуй, как и пять лет назад, Евгений Куйвашев и Рустам Минниханов встретили вместе Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Посещение Сабантуя накануне выборов становится традицией для Куйвашева. В последний раз губернатор приезжал на праздник в 2017 году — на старте своей предыдущей кампании. Словно повторяя сценарий пятилетней давности, нынешние гуляния в Кадниково посетил и президент Татарстана Рустам Минниханов. В 2017-м это оказалось удачным пиар-ходом: республиканский лидер стал звездой Сабантуя и публично призвал свердловских татар поддержать его коллегу на выборах. Через два с половиной месяца Куйвашев выиграл в первом туре, набрав 62,1%. Сейчас же, по информации URA.RU, уверенности в легкой победе у команды губернатора нет. По замерам на середину июня, рейтинг Куйвашева составлял порядка 40%, что далеко от желаемых цифр. Торопясь повысить показатель к сентябрю, окружение губернатора решилось вовлечь его в максимальное число активностей: теперь редкое мероприятие в Екатеринбурге и области проходит без участия Куйвашева. Считается, что Сабантуй, будучи шумным народным праздником, идеален с точки зрения пиара. Поэтому курировать подготовку к торжеству-2022 губернатор доверил ближайшему соратнику — своему заместителю Азату Салихову. Честь открывать Сабантуй выпала Азату Салихову — он лично проверил подготовку праздника к приезду губернатора Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU За пару часов до приезда шефа именно Салихов лично проинспектировал готовность всех подворий и шатров, оценил приготовленные угощения и встретил первых почетных гостей. А затем со сцены открыл торжественную часть уральского Сабантуя: «Целых два года мы с вами не встречались. Но сейчас по количеству присутствующих мы видим, как все соскучились по этому празднику». К этому моменту, ожидая Куйвашева и Минниханова, праздничное поле занимали несколько тысяч свердловчан. Едва появившись во входной арке, главы Свердловской области и Татарстана приковали к себе все внимание. Продвигаясь через самую гущу празднующих, Куйвашев и Минниханов останавливались каждые несколько метров, чтобы им пожали руки или попросили о селфи. Лидеры регионов — оба в нарядных тюбетейках — не отказывали никому, то и дело поздравляя пришедших с Сабантуем. Судя по новым и новым таким остановкам, свердловский губернатор стал очень быстро популярен у толпы. Куйвашев не первый политик, использующий Сабантуй в избирательной кампании. Такой трюк в 1996 году применил Борис Ельцин, когда объезжал российские регионы с предвыборным турне. Подходил к концу его первый срок, и считалось, что президенту вовсе не гарантировано переизбрание. За неделю до выборов Ельцин приехал в Татарстан — точно на празднование Сабантуя. Главе государства, которого сопровождал тогдашний лидер республики Минтимер Шаймиев, устроили пышный прием с национальными песнями, плясками, угощениями и народными забавами. Повязка на глазах Евгения Куйвашева, по заверениям организаторов, была непрозрачной Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Главным же событием того праздника стало легендарное испытание: Ельцин, отдавая дань традиции, должен был с завязанными глазами разбить палкой глиняный горшок. У местных даже появилось суеверие, что если президент справится, то обязательно победит на выборах. Пройти испытание Ельцину не составило труда (правда, спустя много лет появились утверждения, что повязка на его глазах была прозрачной), а на голосовании в Татарстане он получил 61,4% по итогам второго тура. Куйвашева на Сабантуе тоже поджидала такая проверка. Продемонстрировав губернатору весь татаро-башкирский колорит, на одном из подворий ему завязали глаза, вручили длинный деревянный шест, а в нескольких метрах поставили глиняный горшок. Столпившиеся министры и депутаты на секунду задержали дыхание, а Куйвашев, вслепую прицелившись, замахнулся и со второй попытки стукнул точно по горшку. Облегченно выдохнувшие зрители зааплодировали. «Все, [к выборам] можно не готовиться?» — со смехом спросил один из областных политиков. «Я очень благодарен нашим друзьям из Республики Татарстан и Республики Башкортостан за то, что разместили здесь свои подворья, что рассказывают о своей культуре, о своих традициях, — позднее говорил Куйвашев со сцены, обращаясь к нескольким тысячам зрителей. — Это праздник большого общения между нашими народами. Урал был, есть и будет регионом, который сохраняет традиции и всегда устремлен в будущее». Сабантуй-2022 собрал в Кадниково несколько тысяч человек Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Минниханов, продолжая торжественную речь коллеги, обратился к землякам на татарском языке. Выступавшие перед ним представители обеих республик напоминали, что Средний Урал является домом для очень многих татар и башкир, которых в регионе суммарно насчитывается около 170 тысяч человек. Минниханов нашел в этом заслугу команды Куйвашева: «Сегодня мы находимся на этой прекрасной уральской земле. Свердловская область — это опорный регион нашей страны и, конечно, стратегический партнер республики Татарстан. Огромное спасибо: все нации, все религии чувствуют себя на этой земле комфортно. Большое спасибо <…> вашей команде [областного правительства]». Позднее, прямо на празднике, в подтверждение своей дружбы главы Свердловской области и Татарстана подписали новое соглашение о сотрудничестве, утвердив дорожную карту совместной работы. А на закрытом VIP-банкете, который ждал всех статусных гостей, Минниханов взял слово: «Хочу поднять тост за нашего друга, успешного губернатора Евгения Владимировича Куйвашева». Десятки собравшихся политиков, бизнесменов, силовиков и деятелей культуры встретили предложение троекратным «Ура!» За этот день Евгений Куйвашев отведал не один каравай с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым… Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU …и с зампредом госсобрания Башкирии Тамарой Тансыккужиной Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Часть своего выступления Минниханов произнес на татарском языке. Тансыккужина, едва успевая за стремительной речью, переводила Куйвашеву слова коллеги Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина приветствовала гостей на татарском языке: «Я хоть и с акцентом, но с огромным уважением это говорю!» Публика встретила ее старания овациями Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В соревнованиях по борьбе корэш, за которыми следили VIP-гости, победил Радик Салахов (в красном). Позже «абсолютный батыр Сабантуя» получит из рук Минниханова ключи от автомобиля Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Понаблюдать за традиционными скачками удалось не всем именитым гостям — а те, кто успел на трибуну, позднее щеголяли перед коллегами Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, которого в сентябре ждут выборы, заручился поддержкой двух крупнейших национальных диаспор региона — татарской и башкирской. Таков итог областного Сабантуя, ставшего главным предвыборным шоу кандидата. Собеседники URA.RU сходятся во мнении: Куйвашеву удалось повторить знаменитый перфоманс первого президента РФ Бориса Ельцина из кампании 1996 года. Татаро-башкирский праздник Сабантуй, знаменующий день окончания весенних полевых работ, отмечается в Свердловской области впервые с начала пандемии. Соблюдая правило прошлых лет, власти устроили гуляния в два этапа: 25 июня провели Сабантуй для екатеринбуржцев, а 3 июля — для всей области в селе Кадниково. Оба раза в торжествах принял личное участие губернатор Куйвашев. И если 25-го, на городском празднике, он чувствовал себя, скорее, гостем, то областной Сабантуй встретил в манере полноправного хозяина. Посещение Сабантуя накануне выборов становится традицией для Куйвашева. В последний раз губернатор приезжал на праздник в 2017 году — на старте своей предыдущей кампании. Словно повторяя сценарий пятилетней давности, нынешние гуляния в Кадниково посетил и президент Татарстана Рустам Минниханов. В 2017-м это оказалось удачным пиар-ходом: республиканский лидер стал звездой Сабантуя и публично призвал свердловских татар поддержать его коллегу на выборах. Через два с половиной месяца Куйвашев выиграл в первом туре, набрав 62,1%. Сейчас же, по информации URA.RU, уверенности в легкой победе у команды губернатора нет. По замерам на середину июня, рейтинг Куйвашева составлял порядка 40%, что далеко от желаемых цифр. Торопясь повысить показатель к сентябрю, окружение губернатора решилось вовлечь его в максимальное число активностей: теперь редкое мероприятие в Екатеринбурге и области проходит без участия Куйвашева. Считается, что Сабантуй, будучи шумным народным праздником, идеален с точки зрения пиара. Поэтому курировать подготовку к торжеству-2022 губернатор доверил ближайшему соратнику — своему заместителю Азату Салихову. За пару часов до приезда шефа именно Салихов лично проинспектировал готовность всех подворий и шатров, оценил приготовленные угощения и встретил первых почетных гостей. А затем со сцены открыл торжественную часть уральского Сабантуя: «Целых два года мы с вами не встречались. Но сейчас по количеству присутствующих мы видим, как все соскучились по этому празднику». К этому моменту, ожидая Куйвашева и Минниханова, праздничное поле занимали несколько тысяч свердловчан. Едва появившись во входной арке, главы Свердловской области и Татарстана приковали к себе все внимание. Продвигаясь через самую гущу празднующих, Куйвашев и Минниханов останавливались каждые несколько метров, чтобы им пожали руки или попросили о селфи. Лидеры регионов — оба в нарядных тюбетейках — не отказывали никому, то и дело поздравляя пришедших с Сабантуем. Судя по новым и новым таким остановкам, свердловский губернатор стал очень быстро популярен у толпы. Куйвашев не первый политик, использующий Сабантуй в избирательной кампании. Такой трюк в 1996 году применил Борис Ельцин, когда объезжал российские регионы с предвыборным турне. Подходил к концу его первый срок, и считалось, что президенту вовсе не гарантировано переизбрание. За неделю до выборов Ельцин приехал в Татарстан — точно на празднование Сабантуя. Главе государства, которого сопровождал тогдашний лидер республики Минтимер Шаймиев, устроили пышный прием с национальными песнями, плясками, угощениями и народными забавами. Главным же событием того праздника стало легендарное испытание: Ельцин, отдавая дань традиции, должен был с завязанными глазами разбить палкой глиняный горшок. У местных даже появилось суеверие, что если президент справится, то обязательно победит на выборах. Пройти испытание Ельцину не составило труда (правда, спустя много лет появились утверждения, что повязка на его глазах была прозрачной), а на голосовании в Татарстане он получил 61,4% по итогам второго тура. Куйвашева на Сабантуе тоже поджидала такая проверка. Продемонстрировав губернатору весь татаро-башкирский колорит, на одном из подворий ему завязали глаза, вручили длинный деревянный шест, а в нескольких метрах поставили глиняный горшок. Столпившиеся министры и депутаты на секунду задержали дыхание, а Куйвашев, вслепую прицелившись, замахнулся и со второй попытки стукнул точно по горшку. Облегченно выдохнувшие зрители зааплодировали. «Все, [к выборам] можно не готовиться?» — со смехом спросил один из областных политиков. «Я очень благодарен нашим друзьям из Республики Татарстан и Республики Башкортостан за то, что разместили здесь свои подворья, что рассказывают о своей культуре, о своих традициях, — позднее говорил Куйвашев со сцены, обращаясь к нескольким тысячам зрителей. — Это праздник большого общения между нашими народами. Урал был, есть и будет регионом, который сохраняет традиции и всегда устремлен в будущее». Минниханов, продолжая торжественную речь коллеги, обратился к землякам на татарском языке. Выступавшие перед ним представители обеих республик напоминали, что Средний Урал является домом для очень многих татар и башкир, которых в регионе суммарно насчитывается около 170 тысяч человек. Минниханов нашел в этом заслугу команды Куйвашева: «Сегодня мы находимся на этой прекрасной уральской земле. Свердловская область — это опорный регион нашей страны и, конечно, стратегический партнер республики Татарстан. Огромное спасибо: все нации, все религии чувствуют себя на этой земле комфортно. Большое спасибо <…> вашей команде [областного правительства]». Позднее, прямо на празднике, в подтверждение своей дружбы главы Свердловской области и Татарстана подписали новое соглашение о сотрудничестве, утвердив дорожную карту совместной работы. А на закрытом VIP-банкете, который ждал всех статусных гостей, Минниханов взял слово: «Хочу поднять тост за нашего друга, успешного губернатора Евгения Владимировича Куйвашева». Десятки собравшихся политиков, бизнесменов, силовиков и деятелей культуры встретили предложение троекратным «Ура!»