В Екатеринбурге 91-летний ветеран пришел на митинг. Фото

Свердловские военные и волонтеры отправили на СВО авто, эндуро-мотоциклы и книги

03 апреля 2025 в 19:23 Размер текста - 17 +

Ветеран Великой Отечественной войны Николай Евстигнеев принял участие в отправке гумпомощи на СВО Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Военном комиссариате Чкаловского района Екатеринбурга состоялась торжественная отправка гуманитарного груза для военнослужащих Центрального военного округа, школ и детских садов Донбасса и Запорожской области. Среди приглашенных гостей был и 91-летний ветеран Великой Отечественной войны Николай Евстигнеев, сообщил корреспондент URA.RU, побывавший на мероприятии. Церемония началась с исполнения государственного гимна и поднятия триколора. «Гуманитарный груз, содержащий запасные части для техники, медикаменты, дроны, прицелы, эндуро-мотоциклы и автомобили, предназначен для 30 отдельной гвардейской мотострелковой бригады 2 общевойсковой армии и 137 отдельной мотострелковой бригады 41 общевойсковой армии. Также в груз включены канцелярские товары, книги и спортивный инвентарь для образовательных учреждений ДНР и Запорожской области», — заявил организатор митинга, директор благотворительной организации АНБО 'Георгия Победоносца' Михаил Биричевский. По его словам, эта отправка гумпомощи имеет особое значение — она приурочена к 80-летнему юбилею Великой Победы. На мероприятии, посвященном поддержке военнослужащих, выполняющих задачи в рамках специальной военной операции, особым гостем стал 91-летний ветеран Великой Отечественной войны Николай Евстигнеев. Его присутствие стало символом связи поколений и преемственности традиций. Ветеран обратился к бойцам со словами напутствия, выразив уверенность в их силе и непоколебимости. «За вами стоит вся страна и народ России! Не бойтесь трудностей. Я желаю военнослужащим успехов в выполнении поставленных задач и скорейшего возвращения домой с победой», — сказал Евстигнеев. В своем приветственном обращении уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова подчеркнула, что это не первый случай, когда с данной площадки отправляется гуманитарная помощь бойцам и гражданским лицам. «От всего сердца благодарю каждого, кто внес свой вклад в формирование этого важного груза, и тех, кто возьмет на себя ответственность за его доставку. Я искренне желаю вам беречь себя, ведь путь предстоит нелегкий и небезопасный. Пусть наши ребята, которые сейчас на передовой, почувствуют нашу поддержку и знают, что мы рядом с ними. И, пожалуй, самая важная миссия гуманитарной помощи — напомнить бойцам, что мы поддерживаем и верим в них, а также ожидаем их скорого возвращения», — отметила омбудсмен. На отправке гумпомощи присутствовали представители местной военной элиты: начальник отделения военно-политической работы ЦВО майор Артем Максимов, заместитель военкома области полковник Алексей Жуков (командовал 228 полком в зоне СВО), военный комиссар Чкаловского района Иван Канивец. С речью выступил помощник руководителя свердловского СКР по общественно-политической работе Павел Романов. Также слова благодарности выразили зампред заксо Александр Ивачев, глава Нижнетуринского муниципального округа Андрей Постовалов и начальник отдела информационно-аналитического обеспечения МиВЭС Дмитрий Крашенинников. После завершения митинга несколько свердловчан направились от военкомата в зону специальной военной операции. Их провожали громкими аплодисментами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Военном комиссариате Чкаловского района Екатеринбурга состоялась торжественная отправка гуманитарного груза для военнослужащих Центрального военного округа, школ и детских садов Донбасса и Запорожской области. Среди приглашенных гостей был и 91-летний ветеран Великой Отечественной войны Николай Евстигнеев, сообщил корреспондент URA.RU, побывавший на мероприятии. Церемония началась с исполнения государственного гимна и поднятия триколора. «Гуманитарный груз, содержащий запасные части для техники, медикаменты, дроны, прицелы, эндуро-мотоциклы и автомобили, предназначен для 30 отдельной гвардейской мотострелковой бригады 2 общевойсковой армии и 137 отдельной мотострелковой бригады 41 общевойсковой армии. Также в груз включены канцелярские товары, книги и спортивный инвентарь для образовательных учреждений ДНР и Запорожской области», — заявил организатор митинга, директор благотворительной организации АНБО 'Георгия Победоносца' Михаил Биричевский. По его словам, эта отправка гумпомощи имеет особое значение — она приурочена к 80-летнему юбилею Великой Победы. На мероприятии, посвященном поддержке военнослужащих, выполняющих задачи в рамках специальной военной операции, особым гостем стал 91-летний ветеран Великой Отечественной войны Николай Евстигнеев. Его присутствие стало символом связи поколений и преемственности традиций. Ветеран обратился к бойцам со словами напутствия, выразив уверенность в их силе и непоколебимости. «За вами стоит вся страна и народ России! Не бойтесь трудностей. Я желаю военнослужащим успехов в выполнении поставленных задач и скорейшего возвращения домой с победой», — сказал Евстигнеев. В своем приветственном обращении уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова подчеркнула, что это не первый случай, когда с данной площадки отправляется гуманитарная помощь бойцам и гражданским лицам. «От всего сердца благодарю каждого, кто внес свой вклад в формирование этого важного груза, и тех, кто возьмет на себя ответственность за его доставку. Я искренне желаю вам беречь себя, ведь путь предстоит нелегкий и небезопасный. Пусть наши ребята, которые сейчас на передовой, почувствуют нашу поддержку и знают, что мы рядом с ними. И, пожалуй, самая важная миссия гуманитарной помощи — напомнить бойцам, что мы поддерживаем и верим в них, а также ожидаем их скорого возвращения», — отметила омбудсмен. На отправке гумпомощи присутствовали представители местной военной элиты: начальник отделения военно-политической работы ЦВО майор Артем Максимов, заместитель военкома области полковник Алексей Жуков (командовал 228 полком в зоне СВО), военный комиссар Чкаловского района Иван Канивец. С речью выступил помощник руководителя свердловского СКР по общественно-политической работе Павел Романов. Также слова благодарности выразили зампред заксо Александр Ивачев, глава Нижнетуринского муниципального округа Андрей Постовалов и начальник отдела информационно-аналитического обеспечения МиВЭС Дмитрий Крашенинников. После завершения митинга несколько свердловчан направились от военкомата в зону специальной военной операции. Их провожали громкими аплодисментами.