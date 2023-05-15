Мишустин готовит страну к снятию санкций

Россия вступит в новое противостояние на мировом рынке

15 мая 2023 в 21:10 Размер текста - 17 +

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о дополнительных мерах поддержки разработчиков софта Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия создаст собственное программное обеспечение (ПО), которое будет конкурировать с зарубежными аналогами на мировом рынке после снятия санкций. Это решит проблему замещения иностранного софта, возникшую с началом СВО, а также обеспечит безопасность и технологическую независимость страны. Так эксперты трактуют URA.RU итоги совещания премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами 15 мая. По их словам, выход на зарубежный рынок позволит российским айтишникам снизить цену на ПО. Оперативное совещание с вице-премьерами Мишутин начал с обсуждения дополнительных мер поддержки разработчиков отечественного софта. В соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина перед правительством стоит задача обеспечить независимость российских пользователей от иностранного ПО. Поэтому принято решение расширить программу поддержки разработчиков. «Правительство расширяет возможности для IT-компаний получить льготные кредиты на реализацию новых проектов с максимальной ставкой 3% годовых», — сообщил премьер. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что льготы для компаний-разработчиков стали доступнее Фото: Владимир Андреев © URA.RU Теперь новыми мерами смогут воспользоваться аккредитованные предприятия, которые ранее не пользовались налоговыми преференциями и правом на пониженные страховые взносы — раньше это было обязательным условием. Деньги можно будет направлять на стимулирующие выплаты специалистам и возмещение прошлых расходов. «Еще больше предпринимателей смогут воспользоваться поддержкой государства, создавать и выпускать на рынок современные и востребованные продукты», — подчеркнул Мишустин. Импортозамещение программного обеспечения является стратегической задачей в обеспечении безопасности и технологической независимости всей экономики России. Но сегодня речь идет не просто о замещении, а о создании конкурентоспособного софта, который в перспективе поступит на глобальный рынок, озвучил мнение президент некоммерческого партнерства «РусСофт» Валентин Макаров. «Нам нужно не просто заменить тот софт, который мы купили несколько лет назад, потому что в таком случае мы просто создадим аналог вчерашнего софта, а наши конкуренты на Западе уйдут вперед на несколько лет. Важно заместить таким образом, чтобы программное обеспечение было настроено на конкуренцию с зарубежными аналогами на глобальном рынке», — сказал эксперт. Статья по теме Мишустин дал шанс российским беспилотникам В правительстве понимают, что лишь продукт, нацеленный на экспорт, не будет вытеснен с рынка, считает исполнительный директор Ассоциации компьютерных и информационных технологий Николай Комлев. Он отметил, что конкуренция в IT-индустрии не локальная, а мировая. «Все эти барьеры, санкции — это временное явление. Сегодня одни страны являются нашим рынком, завтра другие. Поэтому должна быть нацеленность на мировой экспорт, на захват новых рынков. Это не только вопрос амбиций. Чтобы продукт имел конкурентоспособную цену, пользователей должно быть много. По словам экономистов, о рентабельности производства IT можно говорить при числе пользователей от 800 млн. Население у нас в стране существенно меньше, поэтому чтобы продукты выдерживали конкуренцию по ценам, разработчикам обязательно нужно выходить на мировой рынок», — пояснил Комлев. Россия может создать и уже создает ПО, конкурентоспособное на международном рынке, считают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Предложенные Мишустиным меры поддержки очень важны, так как разработка обходится компаниям дорого, отметил эксперт. Средняя зарплата в IT-сфере выше почти в два раза, чем в других отраслях, а для создания продукта требуется привлекать много специалистов. «Снизить зарплату невозможно, потому мы конкурируем не только на российском рынке, но и на мировом», — подчеркнул Комлев. Россия вполне может создать и уже создает ПО, конкурентоспособное на международном рынке, рассказал директор по работе с государственными заказчиками компании «Биорг» Илья Веригин. Он отметил, что в ряде областей отечественные компании заметно преуспели — по технологиям компьютерного зрения и машинного обучения. Статья по теме Мишустин представил будущее российской элиты «Российские решения для идентификации личности, распознавания образов на основе анализа видеопотока пользуются спросом на международном рынке. Безусловно, есть и ряд проблемных участков. Полных аналогов промышленных западных решений пока нет, а разработка или доработка существующих систем требуют серьезных инвестиций. В этой связи льготное кредитование, которое теперь стало еще доступнее, становится важным инструментом поддержки», — резюмировал эксперт. Специалисты уверены, что импортозамещение в IT-индустрии позволит государству решить сразу несколько задач: повысить устойчивость экономики, информационную безопасность и обеспечить поступление огромных средств, которые ранее крупные предприятия и госкорпорации платили мировым вендорам, отечественным разработчикам. Это даст дополнительные ресурсы для дальнейшего развития отрасли. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия создаст собственное программное обеспечение (ПО), которое будет конкурировать с зарубежными аналогами на мировом рынке после снятия санкций. Это решит проблему замещения иностранного софта, возникшую с началом СВО, а также обеспечит безопасность и технологическую независимость страны. Так эксперты трактуют URA.RU итоги совещания премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами 15 мая. По их словам, выход на зарубежный рынок позволит российским айтишникам снизить цену на ПО. Оперативное совещание с вице-премьерами Мишутин начал с обсуждения дополнительных мер поддержки разработчиков отечественного софта. В соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина перед правительством стоит задача обеспечить независимость российских пользователей от иностранного ПО. Поэтому принято решение расширить программу поддержки разработчиков. «Правительство расширяет возможности для IT-компаний получить льготные кредиты на реализацию новых проектов с максимальной ставкой 3% годовых», — сообщил премьер. Теперь новыми мерами смогут воспользоваться аккредитованные предприятия, которые ранее не пользовались налоговыми преференциями и правом на пониженные страховые взносы — раньше это было обязательным условием. Деньги можно будет направлять на стимулирующие выплаты специалистам и возмещение прошлых расходов. «Еще больше предпринимателей смогут воспользоваться поддержкой государства, создавать и выпускать на рынок современные и востребованные продукты», — подчеркнул Мишустин. Импортозамещение программного обеспечения является стратегической задачей в обеспечении безопасности и технологической независимости всей экономики России. Но сегодня речь идет не просто о замещении, а о создании конкурентоспособного софта, который в перспективе поступит на глобальный рынок, озвучил мнение президент некоммерческого партнерства «РусСофт» Валентин Макаров. В правительстве понимают, что лишь продукт, нацеленный на экспорт, не будет вытеснен с рынка, считает исполнительный директор Ассоциации компьютерных и информационных технологий Николай Комлев. Он отметил, что конкуренция в IT-индустрии не локальная, а мировая. «Все эти барьеры, санкции — это временное явление. Сегодня одни страны являются нашим рынком, завтра другие. Поэтому должна быть нацеленность на мировой экспорт, на захват новых рынков. Предложенные Мишустиным меры поддержки очень важны, так как разработка обходится компаниям дорого, отметил эксперт. Средняя зарплата в IT-сфере выше почти в два раза, чем в других отраслях, а для создания продукта требуется привлекать много специалистов. «Снизить зарплату невозможно, потому мы конкурируем не только на российском рынке, но и на мировом», — подчеркнул Комлев. Россия вполне может создать и уже создает ПО, конкурентоспособное на международном рынке, рассказал директор по работе с государственными заказчиками компании «Биорг» Илья Веригин. Он отметил, что в ряде областей отечественные компании заметно преуспели — по технологиям компьютерного зрения и машинного обучения. «Российские решения для идентификации личности, распознавания образов на основе анализа видеопотока пользуются спросом на международном рынке. Безусловно, есть и ряд проблемных участков. Полных аналогов промышленных западных решений пока нет, а разработка или доработка существующих систем требуют серьезных инвестиций. В этой связи льготное кредитование, которое теперь стало еще доступнее, становится важным инструментом поддержки», — резюмировал эксперт. Специалисты уверены, что импортозамещение в IT-индустрии позволит государству решить сразу несколько задач: повысить устойчивость экономики, информационную безопасность и обеспечить поступление огромных средств, которые ранее крупные предприятия и госкорпорации платили мировым вендорам, отечественным разработчикам. Это даст дополнительные ресурсы для дальнейшего развития отрасли.