Мишустин дал шанс российским беспилотникам

Власти планируют вывести отрасль на мировой уровень

17 апреля 2023 в 18:25 Размер текста - 17 +

Проекты по разработке и производству в России беспилотников получат господдержку Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Правительство РФ дало шанс российским производителям беспилотников. На оперативном совещании с вице-премьерами 17 апреля глава кабинета министров Михаил Мишустин анонсировал новые меры господдержки. Рассчитывать на них могут предприятия, которые занимаются разработкой и производством беспилотной авиа- и автомобильной техники для мирных целей. Эксперты объяснили URA.RU, что это мировой тренд. Власти поддерживают отрасли, в которых есть перспективы быстро получить результат и даже выйти в лидеры. Опережающий рост обрабатывающей промышленности российские власти неразрывно связано с укреплением технологического суверенитета, и, по словам Мишустина, правительство не раз подробно обсуждало новые подходы к развитию этой сферы. Уже действуют такие инструменты поддержки бизнеса, как промышленная ипотека и льготный лизинг, отметил. «Мы добавим еще одну меру поддержки. Для этого объединим в специальном реестре конкретные проекты, которые способствуют структурной адаптации экономики, прежде всего — устраняющие низкий уровень локализации и критическую зависимость от поставщиков и покупателей из недружественных государств. В перечень включены медицинские препараты, оборудование, беспилотная авиа- и автомобильная техника, разработка и тестирование программного обеспечения. Именно эти направления будут определять лидирующие позиции России в ближайшие годы и даже в ближайшие десятилетия», — заявил Мишустин. Проектам из реестра банки могут предложить пониженную ставку при кредитовании, уточнил Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Проекты, вошедшие в специальный реестр, могут рассчитывать на особый подход банков при кредитовании, на пониженную ставку по ним и другие виды господдержки, пообещал премьер. Для развития перспективных отраслей таким образом можно привлечь до 10 трлн рублей. «Это позволит заместить поставки дефицитных материалов, комплектующих, оборудования, переориентировать нашу транспортно-логистическую сеть, потоки и производить конкурентоспособную продукцию на отечественных предприятиях», — уточнил Мишустин. Направления развития, на которых акцентировал внимание глава правительства, так или иначе часто озвучивались ранее, кроме авиа- и автомобильных беспилотников, обращают внимание эксперты. Идея развития этих технологий обсуждалась в последний раз в феврале 2022 года в рамках реализации инициатив социально-экономического развития до 2030 года. Правительство поддержит отрасли, в которых есть наработки и шанс выйти в лидеры, считают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Правительство мыслит стратегически — поддерживает отрасли, в которых уже есть наработки и есть шансы быстро получить результаты, уверен руководитель Центра электоральных практик Сергей Поляков. «Беспилотная авиа- и автомобильная техника — направление, в котором мы не сильно отстаем, а в каких-то моментах лидируем. У нас есть шанс оказаться впереди и получить результаты. Эти технологии будут востребованы другими странами и определят наше место в мировой экономике в будущем», — прокомментировал эксперт. Власти РФ поддерживают развитие беспилотников, чтобы не оказаться позади технического прогресса, отмечают эксперты Фото: Пелагия Тихонова © URA.RU Активизации развития сферы авиа- и автомобильных беспилотников требуют задачи спецоперации и развития транспортной системы в целом, объясняет независимый аналитик Дмитрий Адамидов. «Беспилотники — это критически важная продукция, выпуск которой правительство будет поддерживать всеми возможными способами, чтобы не остаться позади технического прогресса. Помимо использования в спецоперации (СВО), беспилотники широко применяют в логистике, доставке грузов, на почте», — добавил собеседник. Статья по теме Россия приняла новый вызов от США, Китая и Японии Потребности в беспилотной технике в мирных целях гораздо выше, чем ее применение в СВО, подтверждает ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников. «Беспилотники используют для мониторинга за состоянием лесов, во время вскрытия рек, наводнений, за процессами потепления в зоне вечной мерзлоты и контроля за выбросами водорода из-под земли в труднодоступных местностях. Беспилотные автомобили можно применять в городской среде — они более экологичные. Чтобы закрыть эти потребности, власти стремятся преодолеть зависимость в производстве дронов от импорта и локализовать производства», — полагает экономист. Весь мир занимается беспилотниками, правительство следует мировому тренду, отмечает научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин. «Руководству правительств всех стран на столы ложатся справки о мировых разработках. Идет пропаганда на всех уровнях, маркетинговые усилия в этом направлении прилагают западные и китайские компании», — добавил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительство РФ дало шанс российским производителям беспилотников. На оперативном совещании с вице-премьерами 17 апреля глава кабинета министров Михаил Мишустин анонсировал новые меры господдержки. Рассчитывать на них могут предприятия, которые занимаются разработкой и производством беспилотной авиа- и автомобильной техники для мирных целей. Эксперты объяснили URA.RU, что это мировой тренд. Власти поддерживают отрасли, в которых есть перспективы быстро получить результат и даже выйти в лидеры. Опережающий рост обрабатывающей промышленности российские власти неразрывно связано с укреплением технологического суверенитета, и, по словам Мишустина, правительство не раз подробно обсуждало новые подходы к развитию этой сферы. Уже действуют такие инструменты поддержки бизнеса, как промышленная ипотека и льготный лизинг, отметил. «Мы добавим еще одну меру поддержки. Для этого объединим в специальном реестре конкретные проекты, которые способствуют структурной адаптации экономики, прежде всего — устраняющие низкий уровень локализации и критическую зависимость от поставщиков и покупателей из недружественных государств. В перечень включены медицинские препараты, оборудование, беспилотная авиа- и автомобильная техника, разработка и тестирование программного обеспечения. Именно эти направления будут определять лидирующие позиции России в ближайшие годы и даже в ближайшие десятилетия», — заявил Мишустин. Проекты, вошедшие в специальный реестр, могут рассчитывать на особый подход банков при кредитовании, на пониженную ставку по ним и другие виды господдержки, пообещал премьер. Для развития перспективных отраслей таким образом можно привлечь до 10 трлн рублей. «Это позволит заместить поставки дефицитных материалов, комплектующих, оборудования, переориентировать нашу транспортно-логистическую сеть, потоки и производить конкурентоспособную продукцию на отечественных предприятиях», — уточнил Мишустин. Направления развития, на которых акцентировал внимание глава правительства, так или иначе часто озвучивались ранее, кроме авиа- и автомобильных беспилотников, обращают внимание эксперты. Идея развития этих технологий обсуждалась в последний раз в феврале 2022 года в рамках реализации инициатив социально-экономического развития до 2030 года. Правительство мыслит стратегически — поддерживает отрасли, в которых уже есть наработки и есть шансы быстро получить результаты, уверен руководитель Центра электоральных практик Сергей Поляков. «Беспилотная авиа- и автомобильная техника — направление, в котором мы не сильно отстаем, а в каких-то моментах лидируем. Активизации развития сферы авиа- и автомобильных беспилотников требуют задачи спецоперации и развития транспортной системы в целом, объясняет независимый аналитик Дмитрий Адамидов. «Беспилотники — это критически важная продукция, выпуск которой правительство будет поддерживать всеми возможными способами, чтобы не остаться позади технического прогресса. Помимо использования в спецоперации (СВО), беспилотники широко применяют в логистике, доставке грузов, на почте», — добавил собеседник. Потребности в беспилотной технике в мирных целях гораздо выше, чем ее применение в СВО, подтверждает ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников. «Беспилотники используют для мониторинга за состоянием лесов, во время вскрытия рек, наводнений, за процессами потепления в зоне вечной мерзлоты и контроля за выбросами водорода из-под земли в труднодоступных местностях. Беспилотные автомобили можно применять в городской среде — они более экологичные. Чтобы закрыть эти потребности, власти стремятся преодолеть зависимость в производстве дронов от импорта и локализовать производства», — полагает экономист. Весь мир занимается беспилотниками, правительство следует мировому тренду, отмечает научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин. «Руководству правительств всех стран на столы ложатся справки о мировых разработках. Идет пропаганда на всех уровнях, маркетинговые усилия в этом направлении прилагают западные и китайские компании», — добавил эксперт.