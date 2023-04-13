Мишустин представил будущее российской элиты

Войти в нее смогут те, кто готов идти на прорыв

13 апреля 2023 в 23:43 Размер текста - 17 +

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин оценил потенциал тех, кому предстоит совершить технологический прорыв Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России Премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил будущее российской элиты. Пока это совсем юные ребята, исследователи и разработчики, но совсем скоро именно им предстоит совершить технологический прорыв, комментируют эксперты итоги визита главы правительства в Тюмень 13 апреля. Разглядеть перспективную молодежь Мишустину, инженеру по образованию, оказалось несложно. По словам экспертов, поддержка ребят со стороны государства и бизнеса позволит поднять престиж профессии и обеспечить развитие страны. Свой визит в Тюмень премьер начал с физико-математической школы. Мишустин осмотрел учебные кабинеты и лаборатории, ознакомился с проектными работами учеников и немного побеседовал с учащимися и педагогами. В лаборатории физико-химического анализа молодой специалист Александр рассказал, что совместно с компанией «Ютэйр-инжиниринг» исследует состав резинового колпака на подшипнике вертолета. Полученные данные могут использоваться для профилактики преждевременного выхода детали из строя. «Сейчас очень много происходит того, что укрепляет технологический суверенитет страны. Это все на повестке дня», — похвалил идею школьника Мишустин. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин остался доволен работой будущего коллеги Фото: Владимир Андреев © URA.RU В лаборатории 3D-моделирования премьеру показали макет искусственного сердца грудного малыша, которого удалось спасти благодаря этой разработке. Здесь же были представлены модели усовершенствованных трубок для аппаратов ИВЛ. Рассказали школьники и про исследовательский проект по созданию материала, свойства которого будут максимально приближены к человеческой кости. Это позволит изготавливать тренировочные макеты для врачей. В лаборатории «Гараж-Лаб» школьники рассказали Мишустину о своих бизнес-планах по открытию студии гончарного мастерства, продемонстрировали опытный образец устройства автоматизированной дезинфекции курьерских сумок, а также проект по программированию нейронной сети, которая способна распознавать человеческое лицо среди множества объектов и удерживать его в фокусе видеокамеры. Презентовала новинку директор школы Наталья Фомичева. Обучение ребят проходит в рамках общероссийской программы «Профессионалитет». Она объединяет уже 350 тысяч учащихся по всей стране, отметил Михаил Мишустин. И в Тюменской области действуют свои программы повышения квалификации и подготовки кадров. «Самое важное, что обучение нужно соединять с производством. Программа «Профессионалитет» как раз кластеризует производства и технологии, которые необходимо освоить ребятам, и соединяет заказчика этих, скажем так, новых кадров с теми учебными заведениями, которые активно работают в стране», — сказал Мишустин во время общения с учениками. Заковыристые задачки от премьера ученикам физико-математических школ стали доброй традицией Фото: Владимир Андреев © URA.RU Напоследок премьер предложил решить задачку (это стало доброй традицией Мишустина во время его встреч будущими инженерами). Суть ее в следующем: есть стакан, на который села муха. На противоположной стороне стакана — крошка хлеба. Ребятам нужно было определить кратчайшее расстояние, которое муха должна преодолеть, чтобы добраться до крошки. Сначала задачка вызвала у ребят сложности, но потом одна из школьниц вышла к доске. Премьер помог ей нарисовать и стакан, и муху, и крошку. Задачка была решена. Но Мишустин решил на этом не останавливаться и предложил ребятам еще и домашнее задание: он нарисовал фигуру и попросил повторить. Но с условием: во время черчения не отрывать руку от бумаги (доски) больше трех раз. «Кто решит — пришлите», — попросил премьер. После общения с юными изобретателями Мишустин отправился на местный завод «Тюменские моторостроители». Он поздравил коллектив с 60-летием и напомнил, что «нет ничего важнее, чем развитие собственного производства». «Технологический суверенитет, который очень важен для страны, в том числе представлен здесь», — отметил премьер. Будущие инженеры поделились с премьером Михаилом Мишустиным своими последними наработками Фото: Владимир Андреев © URA.RU Возрождение престижа инженерных специальностей — одно из ключевых направлений работы правительства. Поэтому не удивительно, что Мишустин выбрал для посещения в Тюмени именно эти учреждения, отмечают эксперты. Подготовкой инженерных кадров, по сути, государство и бизнес теперь занимаются совместно. Но еще недавно работодатели самостоятельно пытались решить этот вопрос: искали нужные кадры среди студентов, брали их на стажировку и практику, давали дополнительные стипендии, чтобы привлечь к себе на работу после окончания вуза, пояснила URA.RU первый зампред комитета Госдумы по просвещению Алена Аршинова. «Должна быть выстроена такая линия — от обучения в инженерной школе до оформления на работу по специальности, чтобы промышленность и экономика могли рассчитывать на такого специалиста, чтобы студент готовился для конкретного работодателя, чтобы использовался механизм целевого обучения. Уже сейчас можно сказать, что работодатели были услышаны. Количество бюджетных мест на инженерные специальности растет. Увеличение идет практически по всем ключевым направлениям инженерии», — сказала парламентарий. Внимание к подготовке будущих инженеров и молодых специалистов актуальна, так как именно эти ребята смогут обеспечить технологический суверенитет и надежное будущее России, считает президент МГТУ им. Баумана Анатолий Александров. «Перед правительством стоит задача — определить наиболее востребованные направления подготовки, поэтому уделяется особое внимание созданию инженерных школ», — сказал Александров. Новость по теме Премьер РФ Мишустин похвалил Тюмень Вопрос обеспечения высококвалифицированными кадрами в различных отраслях экономики актуален как никогда, объясняет президент МФТИ Николай Кудрявцев. «[Руководством страны] ведется работа по повышению престижа инженерных профессий, но надо не просто получить „корочку“, а иметь реальные знания. Приоритеты для обеспечения технологического суверенитета страны четко обозначены президентом и председателем правительства, главное — держать этот вопрос на постоянном контроле», — резюмировал Кудрявцев. 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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил будущее российской элиты. Пока это совсем юные ребята, исследователи и разработчики, но совсем скоро именно им предстоит совершить технологический прорыв, комментируют эксперты итоги визита главы правительства в Тюмень 13 апреля. Разглядеть перспективную молодежь Мишустину, инженеру по образованию, оказалось несложно. По словам экспертов, поддержка ребят со стороны государства и бизнеса позволит поднять престиж профессии и обеспечить развитие страны. Свой визит в Тюмень премьер начал с физико-математической школы. Мишустин осмотрел учебные кабинеты и лаборатории, ознакомился с проектными работами учеников и немного побеседовал с учащимися и педагогами. В лаборатории физико-химического анализа молодой специалист Александр рассказал, что совместно с компанией «Ютэйр-инжиниринг» исследует состав резинового колпака на подшипнике вертолета. Полученные данные могут использоваться для профилактики преждевременного выхода детали из строя. «Сейчас очень много происходит того, что укрепляет технологический суверенитет страны. Это все на повестке дня», — похвалил идею школьника Мишустин. В лаборатории 3D-моделирования премьеру показали макет искусственного сердца грудного малыша, которого удалось спасти благодаря этой разработке. Здесь же были представлены модели усовершенствованных трубок для аппаратов ИВЛ. Рассказали школьники и про исследовательский проект по созданию материала, свойства которого будут максимально приближены к человеческой кости. Это позволит изготавливать тренировочные макеты для врачей. В лаборатории «Гараж-Лаб» школьники рассказали Мишустину о своих бизнес-планах по открытию студии гончарного мастерства, продемонстрировали опытный образец устройства автоматизированной дезинфекции курьерских сумок, а также проект по программированию нейронной сети, которая способна распознавать человеческое лицо среди множества объектов и удерживать его в фокусе видеокамеры. Презентовала новинку директор школы Наталья Фомичева. Обучение ребят проходит в рамках общероссийской программы «Профессионалитет». Она объединяет уже 350 тысяч учащихся по всей стране, отметил Михаил Мишустин. И в Тюменской области действуют свои программы повышения квалификации и подготовки кадров. «Самое важное, что обучение нужно соединять с производством. Напоследок премьер предложил решить задачку (это стало доброй традицией Мишустина во время его встреч будущими инженерами). Суть ее в следующем: есть стакан, на который села муха. На противоположной стороне стакана — крошка хлеба. Ребятам нужно было определить кратчайшее расстояние, которое муха должна преодолеть, чтобы добраться до крошки. Сначала задачка вызвала у ребят сложности, но потом одна из школьниц вышла к доске. Премьер помог ей нарисовать и стакан, и муху, и крошку. Задачка была решена. Но Мишустин решил на этом не останавливаться и предложил ребятам еще и домашнее задание: он нарисовал фигуру и попросил повторить. Но с условием: во время черчения не отрывать руку от бумаги (доски) больше трех раз. «Кто решит — пришлите», — попросил премьер. После общения с юными изобретателями Мишустин отправился на местный завод «Тюменские моторостроители». Он поздравил коллектив с 60-летием и напомнил, что «нет ничего важнее, чем развитие собственного производства». «Технологический суверенитет, который очень важен для страны, в том числе представлен здесь», — отметил премьер. Возрождение престижа инженерных специальностей — одно из ключевых направлений работы правительства. Поэтому не удивительно, что Мишустин выбрал для посещения в Тюмени именно эти учреждения, отмечают эксперты. Подготовкой инженерных кадров, по сути, государство и бизнес теперь занимаются совместно. Но еще недавно работодатели самостоятельно пытались решить этот вопрос: искали нужные кадры среди студентов, брали их на стажировку и практику, давали дополнительные стипендии, чтобы привлечь к себе на работу после окончания вуза, пояснила URA.RU первый зампред комитета Госдумы по просвещению Алена Аршинова. «Должна быть выстроена такая линия — от обучения в инженерной школе до оформления на работу по специальности, чтобы промышленность и экономика могли рассчитывать на такого специалиста, чтобы студент готовился для конкретного работодателя, чтобы использовался механизм целевого обучения. Уже сейчас можно сказать, что работодатели были услышаны. Внимание к подготовке будущих инженеров и молодых специалистов актуальна, так как именно эти ребята смогут обеспечить технологический суверенитет и надежное будущее России, считает президент МГТУ им. Баумана Анатолий Александров. «Перед правительством стоит задача — определить наиболее востребованные направления подготовки, поэтому уделяется особое внимание созданию инженерных школ», — сказал Александров. Вопрос обеспечения высококвалифицированными кадрами в различных отраслях экономики актуален как никогда, объясняет президент МФТИ Николай Кудрявцев. «[Руководством страны] ведется работа по повышению престижа инженерных профессий, но надо не просто получить „корочку“, а иметь реальные знания. Приоритеты для обеспечения технологического суверенитета страны четко обозначены президентом и председателем правительства, главное — держать этот вопрос на постоянном контроле», — резюмировал Кудрявцев.