Автоинспекторы выясняют обстоятельства смертельного ДТП, произошедшего вечером 9 октября на Объездной дороге в Екатеринбурге. Также полицейские устанавливают личность погибшего водителя отечественной легковушки. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.
«Автоинспекторы выясняют обстоятельства столкновения Lada Priora и Peugeot 107, завершившегося летальным исходом. ДТП произошло 9 октября в 19:20 на Объездной дороге, напротив дома №62 по улице Крестинского. После удара автомобили вынесло на разделительную полосу. Водитель Lada Priora от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи. Его личность устанавливается», — говорится в telegram-канале областной инспекции.
На месте происшествия работают экипажи ДПС и следственно-оперативная группа. Сотрудники ГИБДД проводят все необходимые мероприятия для установления точных причин и обстоятельств ДТП.
Ранее URA.RU рассказывало, что за секунды до аварии водитель Lada Priora висел на хвосте иномарки и зажимал ее. В какой-то момент Peugeot 107 начало отъезжать вправо, а отечественная легковушка полезла вперед, зацепила бордюр и ударила другую машину. После столкновения оба потеряли управление и выехали на разделительную полосу, где стоит столб.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!