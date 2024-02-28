Комарова придумала авторское промо выборов президента РФ в ХМАО

Три часа губернатор общалась с журналистами в новом для себя качестве

28 февраля 2024 в 20:58 Размер текста - 17 +

Свою пресс-конференцию Наталья Комарова превратила в элемент кампании по выборам президента РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова превратила собственную пресс-конференцию в элемент кампании по выборам президента РФ. Она использовала общение с журналистами для того, чтобы расставить акценты и продемонстрировать, какое внимание глава государства Владимир Путин уделяет развитию региона. Так опрошенные URA.RU политологи и источники в окружном истеблишменте оценили мероприятие, состоявшееся за 2,5 недели до старта голосования. В поддержку этого тезиса политтехнологи, участвовавшие в подготовке пресс-конференции, говорят, что Комарова решила не акцентировать внимание на своих личных достижениях. Она лишь отметила работу команды, сосредоточившись на заслугах президента России Владимира Путина, как в продвижении инициатив югорчан, так и в развитии региона в целом. В частности, отвечая на вопрос о поддержке участников СВО и их семей, по которому Югра занимает лидерскую позицию, губернатор подчеркнула, что ориентир в подходах — всегда глава государства, для которого тема специальной операции в числе первостепенных. Новость по теме Губернатор ХМАО назвала новые льготы для бойцов СВО «Югорчане проявляют гражданскую активность и формулируют идеи. Губернатор оценивает эти предложение, определяет перспективные, и продвигает на федеральном уровне — использует свой опыт и авторитет, чтобы добиться поддержки у президента. Президент, который видит всю картину целиком, одобряет стратегически важные для России проекты», — рассказывает на правах анонимности агентству один из политтехнологов. Сама же Комарова не раз акцентировала внимание на ряде проектов, лично поддержанных Путиным — «ЮНИТИ Парк» в Сургуте, второй мост через Обь в Сургутском районе, филиал Пермского политехнического университета в Когалыме, включение Березовского и Белоярского районов в состав Арктической зоны. «Сейчас есть поручение президента, и Северо-сибирская железнодорожная магистраль тоже сюда входит. Это, еще раз, выход в Северный морской путь, Арктику и Азию. Таким образом, в перспективе, удастся воспользоваться этими возможностями», — заметила на пресс-конференции Комарова. А отвечая на вопрос, почему проекты федерального значения доверяют именно Югре, Комарова отметила, что округ внес свой вклад в обеспечение лидерства России в мировой энергетике. «Верят, что мы справимся», — резюмировала губернатор. Политологи отмечают, что своим выступлением Комарова также продемонстрировала, что и сами югорчане занимают активную позицию в поддержке президентского курса на укрепление России. Жители региона не только решают общие социальные задачи и вносят свой вклад в экономику страны, но и активно помогают новым регионам гуманитарными миссиями и несут службу в зоне СВО. «Выступление губернатора было многослойным. Югра — регион стратегический и значение добычи нефти и газа в жизни страны велико. Стабильность здесь весьма и весьма значима. Наталья Владимировна на пресс-конференции показала и перед населением, и перед федеральным центром, что в Югре все в порядке, как с политической, так и экономической стороны. Что крайне важно перед выборами президента РФ», — считает эксперт ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Станислав Розенко. Политологи отмечают, что выступление губернатора было многослойным Фото: Влад Суханов © URA.RU Связь пресс-конференции с президентской кампанией наблюдалась даже в деталях. Источники URA.RU в политическом истеблишменте говорят, что даже брендбук мероприятия разработали в похожих цветовых решениях. А само общение Комаровой с журналистами позволило решить сразу несколько задач. Здесь и демонстрация достижений региона при системной поддержке федерального центра, и формирование положительного образа будущего региона, и консолидация избирателей в преддверии выборов главы государства. По мнению директора Института современного государственного развития Дмитрия Солонникова, в действиях губернатора ХМАО прослеживается федеральный тренд. «Сейчас у нас традиционные соревнования в России, кто больше проголосует на президентских выборах. И губернаторы с интересом в них напряженно играют, с искренним азартом понимают, что победа дорогого стоит, а поражение еще дороже. Поэтому, да, конечно, любой момент здесь используется. Если губернатор [Комарова] проводит пресс-конференцию и встречается с целевыми группами сейчас в преддверии 17 марта, то это в том числе ход перед выборами», — считает Солонников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор ХМАО Наталья Комарова превратила собственную пресс-конференцию в элемент кампании по выборам президента РФ. Она использовала общение с журналистами для того, чтобы расставить акценты и продемонстрировать, какое внимание глава государства Владимир Путин уделяет развитию региона. Так опрошенные URA.RU политологи и источники в окружном истеблишменте оценили мероприятие, состоявшееся за 2,5 недели до старта голосования. В поддержку этого тезиса политтехнологи, участвовавшие в подготовке пресс-конференции, говорят, что Комарова решила не акцентировать внимание на своих личных достижениях. Она лишь отметила работу команды, сосредоточившись на заслугах президента России Владимира Путина, как в продвижении инициатив югорчан, так и в развитии региона в целом. В частности, отвечая на вопрос о поддержке участников СВО и их семей, по которому Югра занимает лидерскую позицию, губернатор подчеркнула, что ориентир в подходах — всегда глава государства, для которого тема специальной операции в числе первостепенных. «Югорчане проявляют гражданскую активность и формулируют идеи. Губернатор оценивает эти предложение, определяет перспективные, и продвигает на федеральном уровне — использует свой опыт и авторитет, чтобы добиться поддержки у президента. Президент, который видит всю картину целиком, одобряет стратегически важные для России проекты», — рассказывает на правах анонимности агентству один из политтехнологов. Сама же Комарова не раз акцентировала внимание на ряде проектов, лично поддержанных Путиным — «ЮНИТИ Парк» в Сургуте, второй мост через Обь в Сургутском районе, филиал Пермского политехнического университета в Когалыме, включение Березовского и Белоярского районов в состав Арктической зоны. «Сейчас есть поручение президента, и Северо-сибирская железнодорожная магистраль тоже сюда входит. Это, еще раз, выход в Северный морской путь, Арктику и Азию. Таким образом, в перспективе, удастся воспользоваться этими возможностями», — заметила на пресс-конференции Комарова. Политологи отмечают, что своим выступлением Комарова также продемонстрировала, что и сами югорчане занимают активную позицию в поддержке президентского курса на укрепление России. Жители региона не только решают общие социальные задачи и вносят свой вклад в экономику страны, но и активно помогают новым регионам гуманитарными миссиями и несут службу в зоне СВО. «Выступление губернатора было многослойным. Югра — регион стратегический и значение добычи нефти и газа в жизни страны велико. Стабильность здесь весьма и весьма значима. Наталья Владимировна на пресс-конференции показала и перед населением, и перед федеральным центром, что в Югре все в порядке, как с политической, так и экономической стороны. Что крайне важно перед выборами президента РФ», — считает эксперт ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Станислав Розенко. Связь пресс-конференции с президентской кампанией наблюдалась даже в деталях. Источники URA.RU в политическом истеблишменте говорят, что даже брендбук мероприятия разработали в похожих цветовых решениях. А само общение Комаровой с журналистами позволило решить сразу несколько задач. Здесь и демонстрация достижений региона при системной поддержке федерального центра, и формирование положительного образа будущего региона, и консолидация избирателей в преддверии выборов главы государства. По мнению директора Института современного государственного развития Дмитрия Солонникова, в действиях губернатора ХМАО прослеживается федеральный тренд. «Сейчас у нас традиционные соревнования в России, кто больше проголосует на президентских выборах. И губернаторы с интересом в них напряженно играют, с искренним азартом понимают, что победа дорогого стоит, а поражение еще дороже. Поэтому, да, конечно, любой момент здесь используется. Если губернатор [Комарова] проводит пресс-конференцию и встречается с целевыми группами сейчас в преддверии 17 марта, то это в том числе ход перед выборами», — считает Солонников.