Мегаполисы толкают ХМАО к рекорду по явке на выборах президента

Чем власти смогли завлечь на избирательные участки пассивных югорчан

16 марта 2024 в 23:33 Размер текста - 17 +

Властям удалось достичь высокой явки на выборах президента в крупных городах ХМАО Фото: Кристина Радионова @ URA.RU статья из сюжета Выборы президента России в 2024 году Югра во второй день голосования на выборах президента РФ с явкой в 68,52% максимально приблизилась к своим показателям во время кампании по избранию главы государства 2018 года. Шесть лет назад на избирательные участки пришло 69,74% югорчан. Существенный прирост по явке 16 марта региону принесли югорские мегаполисы: Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск и Ханты-Мансийск. Что побудило жителей крупных городов, известных низкой политической активностью, прийти на выборы, в материале URA.RU. Окружная столица бьет рекорды по явке. К концу второго дня проголосовали 88,02% (48 295) ханты-мансийцев. Сургут, самый густонаселенный муниципалитет ХМАО, смог привлечь 58,02%, или 167 900 избирателей. Второй по численности населения город Югры — Нижневартовск — показал явку 71,52% (124 841) избирателей. Чуть выше показатели по явке в третьем по количеству жителей муниципалитете — Нефтеюганске. Избирком подсчитал голоса 73,70% (54 907) избирателей. На избирательные участки Сургута пришло почти 168 тысяч горожан Фото: Валерия Ткачева @ URA.RU Суммарно, в Югре по итогу двух дней голосования в этих четырех городах на избирательные участки пришло порядка 400 тысяч человек. Это результат выше, чем у остальных 18 муниципалитетов вместе взятых. Источник в политическом истеблишменте ХМАО считает, что жителей югорских мегаполисов привлекла викторина, проводимая с 15 по 17 марта. Наибольшая активность участников стала заметна, когда в медиа появились сообщения о получении первых подарков — квартир и автомобилей. «За 15 марта мы наблюдали взрывной рост интереса жителей к викторине. Буквально за день в системе было зарегистрировано порядка 150 тысяч новых участников. А концу 16 марта общее количество желающих принять в ней участие в регионе перевалило за 900 тысяч человек. Ажиотаж огромный. Сегодня, например, на одном из избирательных участков Сургута пришлось довозить подарки, потому что просто не ожидали такой активности от горожан», — рассказал собеседник URA.RU. Тем не менее, руководитель Высшей школы права Югорского госуниверситета Станислав Розенко считает, что викторина — не панацея для увеличения явки. «Викторина — это традиционный инструмент. Я бы не сказал, что она является волшебной палочкой для данной ситуации. Но универсального инструмента для привлечения избирателей на участки нет. Поэтому их многообразие и системный подход будут иметь эффект», — отмечает эксперт. Губернатор Наталья Комарова лично пригласила жителей ХМАО на выборы По мнению Розенко, в округе была проведена качественная подготовительная работа сразу по нескольким направлениям, в том числе и на высоком уровне оказалась пропаганда необходимости участия в выборах. Эксперт оценил проект «ИнформУИК», когда члены избирательной комиссии обходили каждый дом и квартиру и оповещали жителей о проведении предстоящих выборов, как достаточно хороший. Такой работой занималась лично и губернатор Югры Наталья Комарова. «В целом отмечается грамотное следование стратегии, в том числе федеральной», — добавил политолог. Эксперты сходятся во мнении, что во второй день голосования активизировались категории граждан, кто собирался прийти на участок, но по каким-то причинам не смог это сделать вчера. «Это, к примеру, представители компаний, которые не могли оторваться от производства. Или, наоборот, те, кто не встроен в жесткую административную систему. Частные предприниматели, люди, которые дистанционно работают. В этом и плюс трехдневных выборов. Можно взять жену, мужа, родителей [и пойти на участок всей семьей]», — поделился политолог Ростислав Туровский. По итогам двух дней голосования Югра по-прежнему занимает второе место среди регионов УрФО по явке, пропустив вперед лишь Ямал. При этом один из политтехнологов, занимающийся проведением выборов в Югре, считает что у окружных властей еще остался внушительный запас мобилизационной базы избирателей на третий день выборов. «Есть много людей, для которых ходить на избирательный участок в воскресенье — это традиция», — высказал свое мнение собеседник агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Югра во второй день голосования на выборах президента РФ с явкой в 68,52% максимально приблизилась к своим показателям во время кампании по избранию главы государства 2018 года. Шесть лет назад на избирательные участки пришло 69,74% югорчан. Существенный прирост по явке 16 марта региону принесли югорские мегаполисы: Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск и Ханты-Мансийск. Что побудило жителей крупных городов, известных низкой политической активностью, прийти на выборы, в материале URA.RU. Суммарно, в Югре по итогу двух дней голосования в этих четырех городах на избирательные участки пришло порядка 400 тысяч человек. Это результат выше, чем у остальных 18 муниципалитетов вместе взятых. Источник в политическом истеблишменте ХМАО считает, что жителей югорских мегаполисов привлекла викторина, проводимая с 15 по 17 марта. Наибольшая активность участников стала заметна, когда в медиа появились сообщения о получении первых подарков — квартир и автомобилей. «За 15 марта мы наблюдали взрывной рост интереса жителей к викторине. Буквально за день в системе было зарегистрировано порядка 150 тысяч новых участников. А концу 16 марта общее количество желающих принять в ней участие в регионе перевалило за 900 тысяч человек. Ажиотаж огромный. Сегодня, например, на одном из избирательных участков Сургута пришлось довозить подарки, потому что просто не ожидали такой активности от горожан», — рассказал собеседник URA.RU. Тем не менее, руководитель Высшей школы права Югорского госуниверситета Станислав Розенко считает, что викторина — не панацея для увеличения явки. «Викторина — это традиционный инструмент. Я бы не сказал, что она является волшебной палочкой для данной ситуации. Но универсального инструмента для привлечения избирателей на участки нет. Поэтому их многообразие и системный подход будут иметь эффект», — отмечает эксперт. По мнению Розенко, в округе была проведена качественная подготовительная работа сразу по нескольким направлениям, в том числе и на высоком уровне оказалась пропаганда необходимости участия в выборах. Эксперт оценил проект «ИнформУИК», когда члены избирательной комиссии обходили каждый дом и квартиру и оповещали жителей о проведении предстоящих выборов, как достаточно хороший. Такой работой занималась лично и губернатор Югры Наталья Комарова. «В целом отмечается грамотное следование стратегии, в том числе федеральной», — добавил политолог. Эксперты сходятся во мнении, что во второй день голосования активизировались категории граждан, кто собирался прийти на участок, но по каким-то причинам не смог это сделать вчера. «Это, к примеру, представители компаний, которые не могли оторваться от производства. Или, наоборот, те, кто не встроен в жесткую административную систему. Частные предприниматели, люди, которые дистанционно работают. В этом и плюс трехдневных выборов. Можно взять жену, мужа, родителей [и пойти на участок всей семьей]», — поделился политолог Ростислав Туровский. При этом один из политтехнологов, занимающийся проведением выборов в Югре, считает что у окружных властей еще остался внушительный запас мобилизационной базы избирателей на третий день выборов. «Есть много людей, для которых ходить на избирательный участок в воскресенье — это традиция», — высказал свое мнение собеседник агентства.