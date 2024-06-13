Президент Владимир Путин провел совет по науке и образованию в Дубне

Подмосковную Дубну президент РФ Владимир Путин выбрал как место для проведения совета по науке и образованию. В Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ) он не просто оценил атомный потенциал страны, но и раскрыл, куда будут направлены эти технологии. Как объяснили URA.RU эксперты, ядерные разработки остаются приоритетными для России: они обеспечивают безопасность государства и подтягивают за собой развитие других отраслей.
Наукоград Дубна — один из центров ядерной мысли России. Сегодня здесь президент дал старт технологическому пуску сверхпроводящего коллайдера тяжелых ионов комплекса NICA, который называют «машиной времени». Ученые надеются получить ответ на вопрос, как после Большого взрыва возникла ядерная материя. «Вся история Дубны — это пример концентрации общих усилий для безопасности и суверенитета страны», — отметил Путин.
По словам президента, все фундаментальные научные заделы должны развиваться, и это позволит «сформировать в России новые отрасли и рынки». Он напомнил, что при разработке технологических нацпроектов нужно прописать требования к конечному результату и проработать кадровый вопрос.
«Большинство учеников старших классов кем хотят быть? Блогерами, — обозначил президент проблему и обратился к ректору МГУ Виктору Садовничему: — Блогерами. Не учеными. Ситуацию надо менять кардинально».
Путин поставил задачу решить вопросы с финансированием науки. Оно должно увеличиться до 2% ВВП к 2030 году. Буквально за час до начала совета он заверил в этом и ученых — получателей мегагрантов: деньги на прорывные проекты найдутся.
Заседание совета стало продолжением февральского обсуждения Стратегии научно-технологического развития. Тогда Путин поручил «сформировать перечень наиболее важных и необходимых для страны наукоемких технологий и актуализировать приоритетные направления развития отечественной науки». Сегодня их представил президент РАН Геннадий Красников.
Всего — семь приоритетов: высокоэффективная сберегающая энергетика, превентивная персонализированная медицина и обеспечение здорового долголетия, высокопродуктивное, устойчивой к природным изменениям сельское хозяйство. К числу приоритетов отнесены безопасность получения, хранения, передачи и обработки информации и данных, а также интеллектуальные транспортные и телекоммуникационные системы, включая автономные транспортные средства. В перечне — укрепление социокультурной идентичности и уровня образования российского общества, и седьмым пунктом — адаптация к изменениям климата, сохранение и рациональное использование природных ресурсов.
За столом оказался только один человек, который решил поспорить с формулировками, — глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. «Мы поддерживаем семь направлений. Но в сфере критических технологий неоправданно отсутствуют ядерные технологии, — заявил он и поспешил уточнить: — Мы можем угадать себя в отдельных пунктах».
Путин даже обрадовался завязавшейся дискуссии. Он объяснил Лихачеву, что уже в первых двух пунктах заложены именно атомные технологии — они просто четко не выделены. Оспорить доводы президента глава «Росатома» не решился. «Алексей Евгеньевич [Лихачев] молодец: распоряжается десятками миллиардов долларов [которые РФ тратит на строительство АЭС внутри страны и за рубежом], и ему мало.
Молодец в том смысле, что это позволяет ему развивать технологии, — отметил президент, поддержавший в итоге порыв собеседника: — Все-таки упоминание атомной энергетики в приоритетных направлениях или в перечне наукоемких технологий лишним не будет. В этом наша фишка. В этом мы являемся лидерами».
Ядерные исследования — та отрасль науки, которая не была потеряна и растрачена после распада СССР, объяснил URA.RU первый заместитель гендиректора Института проблем естественных монополий, ученый-ядерщик Булат Нигматулин. Сохранены ведущие ядерные центры в Сарове, Снежинске и в Дубне, куда сегодня и приехал Путин. «Россия остается на лидирующей позиции. Ядерная физика проецирует свои достижения и на энергетику, и на вооружения, — отметил Нигматулин. — Для России это защитная повестка: она показывает наши колоссальные возможности в ядерной сфере».
Профессор Российского экономического университета (РЭУ) им. Г.В. Плеханова Дмитрий Нечаев считает, что отечественные разработки в ядерной науке конкурентоспособны как в энергетике, так и в обороне. «Вклад ученых-ядерщиков в большей мере относится именно к гражданской продукции — там нужны серьезные научные открытия, технологии, и ученые могут это обеспечить», — отметил Нечаев.
Вместе с тем первичны были все же ядерные технологии в оборонной сфере, объяснил URA.RU исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. «Вложения в ядерные исследования для оборонного комплекса всегда вытаскивали гражданский сектор.
Вспомните: сначала появились атомная бомба и средства доставки. В итоге это нам дало атомную энергетику, ядерную медицину и т.д. Ядерные технологии — это передовой край науки и технологий, и Путин посещением Дубны это продемонстрировал. Это залог нашей безопасности и лидерства», — отметил политолог.
По мнению гендиректора Центра развития региональной политики Ильи Гращенкова, сложно понять, какое направление тянет за собой другое — военные атомные разработки или мирный атом. «Но налицо то, что эти отрасли являются востребованными и перспективными в России хотя бы потому, что это позволит двигаться дальше: надо бежать со всех ног, чтобы не потерять лидерство», — полагает Гращенков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.