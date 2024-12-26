Правительство ХМАО отказывается от новогодних корпоративов

Зато работники МУП заказывают на банкеты «золотые» эклеры

27 декабря 2024 в 21:36 Размер текста - 17 +

В югорском Белом доме Новый год отмечают скромно Фото: Елена Хабарова @ URA.RU Правительство ХМАО приняло решение не шиковать на корпоративах, встречая 2025 год. Большая часть торжественных мероприятий в окружной столице проходит скромно и в закрытом режиме, а некоторые чиновники и вовсе предпочли отказаться от празднования и перечислить средства в поддержку бойцов СВО. Однако в муниципалитетах и подведомственных учреждениях Новый год отменять не стали, а некоторые руководители не отказываются от шикарных столов и дорогих закусок. Подробнее — в материале URA.RU. Несмотря на смену власти, новогодние походы политбомонда в горы никто пока не отменял. Директор югорского филиала фонда «Защитники Отечества» Игорь Илык, с которым любил ходить в экспедиции бывший первый замгубернатора Алексей Шипилов, написал на своей странице «Вконтакте», что собирает лыжный переход к перевалу Дятлова. «В нашем новогоднем лыжном переходе с 2 по 6 января 2025 года появились свободные места! Заброска с Ивделя до базы Ильича. В воскресенье сбор закрываем, успевайте!» — агитирует Илык подписчиков. Перевал Дятлова продолжает заманивать югорских чиновников в новогодние походы страница Игоря Илыка «Вконтакте», https://vk.com/wall171940814_9479 Однако большинство членов югорского кабмина, как и губернатор Руслан Кухарук, не уедут из округа на праздники. Источники агентства рассказали, что глава региона поручил замам заступать на дежурство во время январских праздников. «Те, у кого супруги или дети в Тюмени, возможно, слетают домой на пару дней в выходные — в гостинице, где до сих пор живут чиновники, не очень-то получится создать атмосферу семейного праздника. Но никаких длинных каникул, как это было при экс-главе региона Наталье Комаровой, не будет — и все обязательно должны быть на связи», — делится инсайдер. Правительство также отказалось от корпоративов. «Принято решение поддержать бойцов и направить деньги на помощь бойцам спецоперации. Шиковать, когда на фронте нужна помощь землякам, немыслимо», — сообщает собеседник. Впрочем, в ряде случаев югорские чиновники решили отказаться от празднования не из-за идейных соображений, а в силу дороговизны банкетов. «Знакомые из подведа гуляли на днях в одном из ресторанов Ханты-Мансийска с локальной кухней — рядовые сотрудники „скидывались“ по 4 000 рублей, а вот затраты руководства превышали 10 000. В итоге кто-то даже за такую стоимость умудрился прийти домой голодным. Иные и вовсе не идут в этому году на фуршеты. Времена, когда можно было закупать колбасу из оленины и запивать ее „Белугой“, прошли», — ностальгирует информатор. В Доме правительства новогодняя атмосфера — рабочая атмосфера Фото: Елена Хабарова @ URA.RU Зато хорошо погуляли югорские депутаты. В муниципальных думах прошли юбилеи представительных органов власти. И депутаты приурочили торжества к Новому году. «На вине и дорогих закусках не экономили — в меню, например, были нельма и муксун. Но тут и депутаты скидывались, а большинство муниципалов — бизнесмены. Так что праздник не за бюджетный счет», — уточняет собеседник. На фоне отказа нефтяников от корпоративов, хотя еще в позапрошлом году на столах можно было заметить какую-нибудь экзотику вроде крокодилятины, застолья югорского политбомонда выглядят вполне живыми. Но бюджеты в последние пять лет заметно сократились — экономят, например, на приглашенных звездах. «Развлекают, в основном, местные коллективы. И не зачастую неплохо, кстати», — уточняет один из элитариев. Скандальные золотые эклеры СГМУП ГВК Фото прислал читатель URA.RU Пожалуй, одним из самых запоминающихся новогодних кейтерингов, который югорчане, не стесняясь, называют пиром во время чумы, оказался праздник сургутского «Горводоканала». Возмущение общественности вызвали эклеры с позолотой и пирожные с напечатанным логотипом подведомственного предприятия мэрии, которые выложила в сториз одна из местных кондитеров. «Много лет такие сладости заказывает жена вице-мэра по ЖКХ Ирина Агафонова — замдиректора ГВК. Но одно дело, когда так празднует бизнес. Но это МУП, коммунальщики, которые существуют на налоги простых сургутян. Пожалуй, стоит попросить прокуратуру проверить, не включены ли эклеры в оплату ЖКУ», — предлагает шокированная горожанка. В пресс-службу СГМУП «Горводоканал» направлен запрос. Ответ ожидается. Макаронс с логотипом СГМУП ГВК Фото прислал читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство ХМАО приняло решение не шиковать на корпоративах, встречая 2025 год. Большая часть торжественных мероприятий в окружной столице проходит скромно и в закрытом режиме, а некоторые чиновники и вовсе предпочли отказаться от празднования и перечислить средства в поддержку бойцов СВО. Однако в муниципалитетах и подведомственных учреждениях Новый год отменять не стали, а некоторые руководители не отказываются от шикарных столов и дорогих закусок. Подробнее — в материале URA.RU. Несмотря на смену власти, новогодние походы политбомонда в горы никто пока не отменял. Директор югорского филиала фонда «Защитники Отечества» Игорь Илык, с которым любил ходить в экспедиции бывший первый замгубернатора Алексей Шипилов, написал на своей странице «Вконтакте», что собирает лыжный переход к перевалу Дятлова. «В нашем новогоднем лыжном переходе с 2 по 6 января 2025 года появились свободные места! Заброска с Ивделя до базы Ильича. В воскресенье сбор закрываем, успевайте!» — агитирует Илык подписчиков. Однако большинство членов югорского кабмина, как и губернатор Руслан Кухарук, не уедут из округа на праздники. Источники агентства рассказали, что глава региона поручил замам заступать на дежурство во время январских праздников. «Те, у кого супруги или дети в Тюмени, возможно, слетают домой на пару дней в выходные — в гостинице, где до сих пор живут чиновники, не очень-то получится создать атмосферу семейного праздника. Но никаких длинных каникул, как это было при экс-главе региона Наталье Комаровой, не будет — и все обязательно должны быть на связи», — делится инсайдер. Впрочем, в ряде случаев югорские чиновники решили отказаться от празднования не из-за идейных соображений, а в силу дороговизны банкетов. «Знакомые из подведа гуляли на днях в одном из ресторанов Ханты-Мансийска с локальной кухней — рядовые сотрудники „скидывались“ по 4 000 рублей, а вот затраты руководства превышали 10 000. В итоге кто-то даже за такую стоимость умудрился прийти домой голодным. Иные и вовсе не идут в этому году на фуршеты. Времена, когда можно было закупать колбасу из оленины и запивать ее „Белугой“, прошли», — ностальгирует информатор. Зато хорошо погуляли югорские депутаты. В муниципальных думах прошли юбилеи представительных органов власти. И депутаты приурочили торжества к Новому году. «На вине и дорогих закусках не экономили — в меню, например, были нельма и муксун. Но тут и депутаты скидывались, а большинство муниципалов — бизнесмены. Так что праздник не за бюджетный счет», — уточняет собеседник. На фоне отказа нефтяников от корпоративов, хотя еще в позапрошлом году на столах можно было заметить какую-нибудь экзотику вроде крокодилятины, застолья югорского политбомонда выглядят вполне живыми. Но бюджеты в последние пять лет заметно сократились — экономят, например, на приглашенных звездах. «Развлекают, в основном, местные коллективы. И не зачастую неплохо, кстати», — уточняет один из элитариев. Пожалуй, одним из самых запоминающихся новогодних кейтерингов, который югорчане, не стесняясь, называют пиром во время чумы, оказался праздник сургутского «Горводоканала». «Много лет такие сладости заказывает жена вице-мэра по ЖКХ Ирина Агафонова — замдиректора ГВК. Но одно дело, когда так празднует бизнес. Но это МУП, коммунальщики, которые существуют на налоги простых сургутян. Пожалуй, стоит попросить прокуратуру проверить, не включены ли эклеры в оплату ЖКУ», — предлагает шокированная горожанка. В пресс-службу СГМУП «Горводоканал» направлен запрос. Ответ ожидается.