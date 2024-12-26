Правительство ХМАО отказывается от новогодних корпоративов

Правительство ХМАО приняло решение не шиковать на корпоративах, встречая 2025 год. Большая часть торжественных мероприятий в окружной столице проходит скромно и в закрытом режиме, а некоторые чиновники и вовсе предпочли отказаться от празднования и перечислить средства в поддержку бойцов СВО. Однако в муниципалитетах и подведомственных учреждениях Новый год отменять не стали, а некоторые руководители не отказываются от шикарных столов и дорогих закусок. Подробнее — в материале URA.RU.
Несмотря на смену власти, новогодние походы политбомонда в горы никто пока не отменял. Директор югорского филиала фонда «Защитники Отечества» Игорь Илык, с которым любил ходить в экспедиции бывший первый замгубернатора Алексей Шипилов, написал на своей странице «Вконтакте», что собирает лыжный переход к перевалу Дятлова. «В нашем новогоднем лыжном переходе с 2 по 6 января 2025 года появились свободные места! Заброска с Ивделя до базы Ильича. В воскресенье сбор закрываем, успевайте!» — агитирует Илык подписчиков.
Однако большинство членов югорского кабмина, как и губернатор Руслан Кухарук, не уедут из округа на праздники. Источники агентства рассказали, что глава региона поручил замам заступать на дежурство во время январских праздников. «Те, у кого супруги или дети в Тюмени, возможно, слетают домой на пару дней в выходные — в гостинице, где до сих пор живут чиновники, не очень-то получится создать атмосферу семейного праздника. Но никаких длинных каникул, как это было при экс-главе региона Наталье Комаровой, не будет — и все обязательно должны быть на связи», — делится инсайдер.
Правительство также отказалось от корпоративов. «Принято решение поддержать бойцов и направить деньги на помощь бойцам спецоперации. Шиковать, когда на фронте нужна помощь землякам, немыслимо», — сообщает собеседник.
Впрочем, в ряде случаев югорские чиновники решили отказаться от празднования не из-за идейных соображений, а в силу дороговизны банкетов. «Знакомые из подведа гуляли на днях в одном из ресторанов Ханты-Мансийска с локальной кухней — рядовые сотрудники „скидывались“ по 4 000 рублей, а вот затраты руководства превышали 10 000. В итоге кто-то даже за такую стоимость умудрился прийти домой голодным. Иные и вовсе не идут в этому году на фуршеты. Времена, когда можно было закупать колбасу из оленины и запивать ее „Белугой“, прошли», — ностальгирует информатор.
Зато хорошо погуляли югорские депутаты. В муниципальных думах прошли юбилеи представительных органов власти. И депутаты приурочили торжества к Новому году. «На вине и дорогих закусках не экономили — в меню, например, были нельма и муксун. Но тут и депутаты скидывались, а большинство муниципалов — бизнесмены. Так что праздник не за бюджетный счет», — уточняет собеседник.
На фоне отказа нефтяников от корпоративов, хотя еще в позапрошлом году на столах можно было заметить какую-нибудь экзотику вроде крокодилятины, застолья югорского политбомонда выглядят вполне живыми. Но бюджеты в последние пять лет заметно сократились — экономят, например, на приглашенных звездах. «Развлекают, в основном, местные коллективы. И не зачастую неплохо, кстати», — уточняет один из элитариев.
Пожалуй, одним из самых запоминающихся новогодних кейтерингов, который югорчане, не стесняясь, называют пиром во время чумы, оказался праздник сургутского «Горводоканала».
Возмущение общественности вызвали эклеры с позолотой и пирожные с напечатанным логотипом подведомственного предприятия мэрии, которые выложила в сториз одна из местных кондитеров.
«Много лет такие сладости заказывает жена вице-мэра по ЖКХ Ирина Агафонова — замдиректора ГВК. Но одно дело, когда так празднует бизнес. Но это МУП, коммунальщики, которые существуют на налоги простых сургутян. Пожалуй, стоит попросить прокуратуру проверить, не включены ли эклеры в оплату ЖКУ», — предлагает шокированная горожанка.
В пресс-службу СГМУП «Горводоканал» направлен запрос. Ответ ожидается.
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