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Главные новости Пермского края
14:21  28 апреля 2017 2

В Пермском оперном появился директор по строительству новой сцены

Старые здания Перми., оперный театр, пермь
В театре под Полушкину создали новую должностьФото: Алексей Гущин © URA.RU

Бывший директор Пермского театра оперы и балета Галина Полушкина отказалась от предложенного ей поста заместителя министра культуры. Она решила остаться в театре, где под нее создали новую должность.

«Новый контракт с Галиной Полушкиной подписан 27 апреля. Сейчас ее должность называется «директор по строительству новой сцены», — рассказал «URA.RU» пресс-секретарь театра Ирина Колесникова. По информации «Нового компаньона», под Полушкину будет создан целый проектный офис, который будет заниматься всеми коммуникациями с архитектурным бюро Дэвида Чипперфильда, работающим над созданием проекта новой сцены Оперного.

Напомним, в середине апреля в Театре оперы и балета сменился директор. Место Галины Полушкиной занял экс-руководитель Государственного архива Пермского края Андрей Борисов. Полушкиной же предложили пост заместителя главы краевого минкульта, но она отказалась. Пока неизвестно, кто займет этот пост вместо нее, говорят в министерстве.

Анна Белкина
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