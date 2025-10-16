В Пермский край поступили сотни тонн овоща из Казахстана

В 2025 году на территорию Пермского края поступило более 924 тонн томатов из Казахстана, что в 1,3 раза больше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает региональное Управление Россельхознадзора.
«С 1 января по 15 октября 2025 года в Пермский край ввезено 924 тонн свежих томатов из Республики Казахстан. Это в 1,34 раза выше аналогичного периода 2024 года», — сообщает ведомство.
Например, 10 октября 2025 года Управлением Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю на территории Прикамья было досмотрено 15 тонн свежих томатов из Республики Казахстан. По результатам карантинного фитосанитарного контроля нарушений не выявлено.
Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае за месяц больше всех продовольственных товаров подорожали помидоры: по сообщению Пермьстата рост их стоимости составил более 16%. Второе место по росту стоимости заняли яйца (+6,4%), а третье место — чеснок (+4,3%).
