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Главные новости ЯНАО
18:04  28 апреля 2017 0

На Ямале нашлись экономные коммунальщики

Надымскому филиалу «Ямалкоммунэнерго» вручили золотую опоруфото - "Ямалкломмунэнерго"

Надымскому филиалу «Ямалкоммунэнерго» вручили золотую опору. Предприятие стало победителем в номинации «Электричество без расточительства» одноименного конкурса по итогам 2016 года.

Конкурс «Золотая опора» проводит и организует Тюменская энергосбытовая компания. Цель конкурса: актуализация вопросов своевременной оплаты электроэнергии, мотивация предприятий к оптимизации в использовании энергоресурсов, повышение энергоэффективности.

Традиционно конкурс проходит на территории трех субъектов: ЯНАО, ХМАО и Тюменской области. Для получения награды конкурса «Золотая опора» номинантам в течение календарного года следует исполнять договорные обязательства по оплате электроэнергии, соблюдать условия технического присоединения, а также наряду с совершенствованием систем учета электроэнергии, внедрять мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Юлия Фролова
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