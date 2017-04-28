{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,98
Динамика за 2 недели
Евро 62,04
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
28 апреля 2017
27 апреля 2017
26 апреля 2017
Главные новости Пермского края
18:27  28 апреля 2017 1

Руководство крупнейшей сети магазинов Прикамья подозревают в мошенничестве

Изменения на ипотечном рынке недвижимости Курганской области. Курган., сбербанк россии
Сбербанк пожаловался в полицию на ГК "Норман-Виват"Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Полицию просят проверить руководителей группы компаний «Норман-Виват» на причастность к мошенничеству в Пермском крае. С заявлением к правоохранителям обратился Сбербанк.

Банк сотрудничал с группой компаний с 2014 года. Он выдавал ГК кредиты под залог имущества. В том числе под залогом находится часть помещений, которые сейчас используются без согласования с банком. Сейчас сеть «Виват» работает под новым юридическим лицом — ООО «Современные торговые технологии». По данным «Коммерсанта», ГК имеет возможность, но не выплачивает кредиты Сбербанку.

«Банк просит проверить действия лиц из числа руководящих сотрудников „Норман-Виват“ на наличие в их действиях составов преступлений, предусмотренных ст. 159 „Мошенничество“ и ст. 160 УК РФ „Присвоение или растрата“», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе Сбербанка.

Группа компаний «Норман-Виват» развивала сесть одноименных алкогольных и продуктовых магазинов. Осенью у ГК начались проблемы — одним за другим стали закрываться и продуктовые, и алкогольные торговые точки. В Сети появилась информация, что вместо «Виватов» откроются магазины сети экс-губернатора Олега Чиркунова «Семья», а на месте «Норманов» — магазины местной алкогольной сети «Лион».

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров