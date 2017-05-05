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05 мая 2017
04 мая 2017
03 мая 2017
09:21  05 мая 2017 0

На Челябинскую область надвигаются заморозки и снег

Совещание по снегоуборочной технике Южуралмост Тефтелев Челябинск, снег, табло, туман, гололед, дождь
Синоптики огорчили южноуральцевФото: Вадим Ахметов © URA.RU

До минус 7 градусов опустится температура в Челябинской области на выходных 6 и 7 мая. Помимо заморозков в региональном гидрометеоцентре предсказывают дожди, переходящие в мокрый снег.

В ночь на субботу, 6 мая, в горнозаводских районах и в низинах похолодает до минус 2 градусов. Воскресной ночью, 7 мая, возможны настоящие заморозки — до минус 6-7 градусов. Ветер за это время усилится с 6-11 до 17-20 метров в секунду. Дневные температуры будут колебаться от 8 до 13 градусов.

В столице Южного Урала будет несколько теплее, а снега и вовсе не предвидится.

Алексей Шумов
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