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12 мая 2017
Главные новости Свердловской области
22:30  12 мая 2017 0

«Хоть голова и стриженая, но ни одной волосинки с нее не упадет». Обмудсмен Мерзлякова встретилась с зеком, который внезапно пропал из колонии

Первое сентября в кировоградской колонии для несовершеннолетних, заключенные, колония, тюрьма, зеки, лысые, бритые, уголовники
Осужденный теперь содержится в секретном местеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова встретилась с осужденным Фарухом Бердиевым, который отбывал наказание в ИК-26 г. Тавды и которого накануне «потеряли» правозащитники. Как пояснил омбудсмен, заключенного вывезли из зоны в целях его же безопасности.

«Сегодня я встретилась с этим Бердиевым, — рассказала „URA.RU“ Татьяна Георгиевна. — Он находится в секретном месте, его там никто не трогает. Мы договорились об этом с руководством ФСИН, и я от себя пообещала ему надежную охрану. Он по-своему очень переживает: в 26-й колонии ему сиделось неплохо. Я гарантировала ему, хоть у него и стриженая голова — ни одной волосинки с нее не упадет».

Место нахождения заключенного не раскрывается.

По словам Мерзляковой, она общалась с осужденным около 1,5 часов. «Он не совсем точен в показаниях, где-то путается, но я не жалею, что с ним встретилась, — говорит омбудсмен. — Я лично проверю всю информацию, которую он сообщил — проведу тщательную проверку, начиная с момента предъявления ему обвинительного заключения».

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«Расшатать колонию — пара пустяков». После скандала с членами ОНК в Тавде начальник ГУФСИН сел с ними за стол переговоров. ФОТО, ВИДЕО

Также Мерзлякова сообщила, что следственный комитет начал свою проверку по показаниям Бердиева о пытках в колонии №5 Нижнего Тагила.

Напомним, неделю назад разразился скандал: членов Общественной наблюдательной комиссии выдворили из ИК-26 г. Тавды: после встречи членов ОНК Ольги Вековшининой и Николая Лаптева с заключенным Бердиевым остальные стали громко требовать встречи с членами ОНК, и сотрудники колонии выдворили их на улицу.

Случившееся стало поводом для встречи нового состава ОНК с начальником ГУФСИН по Свердловской области Сергеем Патроновым, которая прошла при посредничестве свердловского уполномоченного по правам человека.

Сегодня, 12 мая, члены ОНК на ресурсе «Правозащитники Урала» сообщили о том, что, по их данным, всех заключенных, кто 4 мая выходил к членам ОНК на беседу, перевели в штрафной изолятор, а Фаруха Бердиева и вовсе вывезли ночью из колонии. Его судьба почти сутки была неизвестна.

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
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