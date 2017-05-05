{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,54
Динамика за 2 недели
Евро 64,24
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
05 мая 2017
Главные новости Свердловской области
22:15  05 мая 2017 0

«Расшатать колонию — пара пустяков». После скандала с членами ОНК в Тавде начальник ГУФСИН сел с ними за стол переговоров. ФОТО, ВИДЕО

Пожар в 11 колонии. Сургут, зона, исправительная колония, вышка
Стороны договорились проанализировать скандальный инцидентФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Начальник ГУФСИН по Свердловской области Сергей Патронов встретился с членами Общественной наблюдательной комиссии, чтобы проанализировать произошедший в ИК-26 г. Тавды инцидент, когда членов ОНК выдворили из колонии. Об этом «URA.RU» сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой, которая выступила посредником в переговорах. Встреча прошла в ее офисе.

От ОНК на ней были ее председатель Владимир Попов, члены комиссии Олег Павлович, Юрий Кожевятов, Бек Манасов, а также «виновники скандалы» — нагрянувшие накануне с проверкой в ИК-26 Сергей Зыков и Ольга Вековшинина. От ГУФСИН присутствовали начальник главка Сергей Паронов, его помощник по соблюдению прав человека в учреждениях ФСИН Георгий Губанков, руководитель пресс-центра пенитенциарного ведомства Александр Левченко и начальник ИК-26 Сергей Завадский.

«Завадский изложил свою версию, — написал Соколов в своем посте в Facebook. — После первого посещения ОНК зек объявил голодовку. После второго посещения другой зек ударялся об стенку. После третьего посещения ОНК зек порезал вены. И все, по мнению тюремщика Завадского, из-за членов ОНК: Ольга Вековшинина неправильно себя ведет при проверках».

Члены ОНК и сотрудники ГУФСИН попытались услышать друг друга. Сергей Патронов — справа.
ФОТО: со страницы Алексея Соколова в Facebook

Как пояснил агентству правозащитник, «гуфсиновцы» пытались спровоцировать Вековшинину разделить членов ОНК на «плохих» и «хороших». «Губанков конкретно задал вопрос: „В начале апреля в колонии была большая комиссия из ОНК, прокуратуры, УПЧ и ГУФСИН и жалоб не было, а вы приехали, и сразу жалобы появились. Вы связываете это с тем, что в апреле приезжали плохие члены ОНК?“ Я сказал, что это провокационный вопрос, но Ольга ему ответила».

Свою оценку произошедшего конфликта по просьбе «URA.RU» высказала и свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. «Нам, правозащитникам, иногда кажется, что нас куда-то не пустили, еще что-то, но эта колония непростая, и расшатать ее — пара пустяков, — заметила Татьяна Георгиевна. — С моей точки зрения, начальник колонии перестраховался. Он, наверное, даже рад, что ничего страшного не произошло: мало ли что могло случиться, когда там действительно поднялся какой-то шум, крик. Как он говорит, Вековшинина вела себя очень эмоционально, люди кричали. Надо понимать, что они долго сидят и готовы встретиться со всеми. Но мы должны помнить о последствиях каждого нашего шага».

По мнению омбудсмена, встреча руководства ГУФСИН все-таки была конструктивной и дала свой результат.

«С одной стороны, в колонии — новый начальник, колония очень непростая, с другой стороны — новый состав ОНК, поэтому непонимание было такое серьезное, — заявила Татьяна Мерзлякова.

— Но мы договорились о том, что будем чаще встречаться и будем учиться понимать друг друга. С начальником ГУФСИН договорились, что он соберет начальников колоний, и мы все вместе еще раз разберем эту ситуацию. А [председатель ОНК Владимир] Попов, в свою очередь, соберет членов ОНК, и они также будут разбирать эту ситуацию на комиссии».

1/8
Фото: Виктор Вахрушев

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров