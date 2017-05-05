22:15 05 мая 2017 0

Стороны договорились проанализировать скандальный инцидент Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Начальник ГУФСИН по Свердловской области Сергей Патронов встретился с членами Общественной наблюдательной комиссии, чтобы проанализировать произошедший в ИК-26 г. Тавды инцидент, когда членов ОНК выдворили из колонии. Об этом «URA.RU» сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой, которая выступила посредником в переговорах. Встреча прошла в ее офисе.

От ОНК на ней были ее председатель Владимир Попов, члены комиссии Олег Павлович, Юрий Кожевятов, Бек Манасов, а также «виновники скандалы» — нагрянувшие накануне с проверкой в ИК-26 Сергей Зыков и Ольга Вековшинина. От ГУФСИН присутствовали начальник главка Сергей Паронов, его помощник по соблюдению прав человека в учреждениях ФСИН Георгий Губанков, руководитель пресс-центра пенитенциарного ведомства Александр Левченко и начальник ИК-26 Сергей Завадский.

«Завадский изложил свою версию, — написал Соколов в своем посте в Facebook. — После первого посещения ОНК зек объявил голодовку. После второго посещения другой зек ударялся об стенку. После третьего посещения ОНК зек порезал вены. И все, по мнению тюремщика Завадского, из-за членов ОНК: Ольга Вековшинина неправильно себя ведет при проверках».

Члены ОНК и сотрудники ГУФСИН попытались услышать друг друга. Сергей Патронов — справа. ФОТО: со страницы Алексея Соколова в Facebook

Как пояснил агентству правозащитник, «гуфсиновцы» пытались спровоцировать Вековшинину разделить членов ОНК на «плохих» и «хороших». «Губанков конкретно задал вопрос: „В начале апреля в колонии была большая комиссия из ОНК, прокуратуры, УПЧ и ГУФСИН и жалоб не было, а вы приехали, и сразу жалобы появились. Вы связываете это с тем, что в апреле приезжали плохие члены ОНК?“ Я сказал, что это провокационный вопрос, но Ольга ему ответила».

Свою оценку произошедшего конфликта по просьбе «URA.RU» высказала и свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. «Нам, правозащитникам, иногда кажется, что нас куда-то не пустили, еще что-то, но эта колония непростая, и расшатать ее — пара пустяков, — заметила Татьяна Георгиевна. — С моей точки зрения, начальник колонии перестраховался. Он, наверное, даже рад, что ничего страшного не произошло: мало ли что могло случиться, когда там действительно поднялся какой-то шум, крик. Как он говорит, Вековшинина вела себя очень эмоционально, люди кричали. Надо понимать, что они долго сидят и готовы встретиться со всеми. Но мы должны помнить о последствиях каждого нашего шага».

По мнению омбудсмена, встреча руководства ГУФСИН все-таки была конструктивной и дала свой результат.

«С одной стороны, в колонии — новый начальник, колония очень непростая, с другой стороны — новый состав ОНК, поэтому непонимание было такое серьезное, — заявила Татьяна Мерзлякова.

— Но мы договорились о том, что будем чаще встречаться и будем учиться понимать друг друга. С начальником ГУФСИН договорились, что он соберет начальников колоний, и мы все вместе еще раз разберем эту ситуацию. А [председатель ОНК Владимир] Попов, в свою очередь, соберет членов ОНК, и они также будут разбирать эту ситуацию на комиссии».