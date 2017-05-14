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14 мая 2017
13 мая 2017
14:38  14 мая 2017 0

Лавров удивился шумихе в американских СМИ вокруг его фото с Трампом

Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, лавров сергей, пмэф-2016
Сергей ЛавровФото: Владимир Андреев © URA.RU

Сергей Лавров удивился шумихе, которую раздули американские СМИ вокруг его фото с президентом США Дональдом Трампом. Глава российского МИД заявил, что все было согласовано и прошло без скандала.

Встреча в Вашингтоне состоялась еще 10 мая, после чего в американской прессе разразился скандал. Некоторые журналисты возмутились, что их не пустили на встречу Трампа и Лаврова, однако разрешили вести съемку российскому фотографу, который якобы мог пронести в Овальный кабинет прослушивающую аппаратуру.

Подобные сообщения вызвали у министра иностранных дел лишь недоумение.

«Белый дом объяснил, что никакого скандала не было, у них на сайте висит, что всё было согласовано, так же как и в отношении других министров», — цитирует заявление Сергея Лаврова RT.

Евгений Лазарев
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