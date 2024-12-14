Нынешнего президента Грузии Саломе Зурабишвили увидели в толпе протестующих у здания парламента, где сейчас идут выборы президента. Ранее Зурабишвили отказалась покидать Президентский дворец по истечении срока полномочий, поскольку не считает избранный 26 октября парламент легитимным.
«А тем временем Саломе Зурабишвили по дороге к Дворцу президента прошлась по проспекту Руставели», — сообщает «Sputnik Грузия» в telegram-канале. ЧТак подписано видео, на котором запечатлена нынешний президент среди протестующих. По словам президента, она идет на работу.
Ранее стало известно, что Зурабишвили не планирует покидать Президентский дворец после окончания своего срока полномочий 29 декабря. После этого грузинский парламент рассмотрел и принял поправки к закону о «Специальной службе государственной охраны», в соответствии с которыми Зурабишвили вскоре после окончания срока лишится права на госохрану. Свое намерение действующий президент объяснила тем, что новый президент может быть избран только легитимным парламентом, и пока его в стране нет, она останется на посту.
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