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15 мая 2017
14:09  15 мая 2017 0

Откроются «Врата в ад». Ученые назвали 15 мая началом конца света

Ученые могут открыть путь в потусторонний мирФОТО: Рixabay

На понедельник, 15 мая, назначены испытания Большого адронного коллайдера (БАК), после которых, как считают ученые, может наступить конец света.

Часть ученых, участвующих в исследовании, заявляют, что испытания коллайдера сделают большой скачок в науке, другие же, в частности сотрудники Европейского центра ядерных исследований (CERN), полагают, что разгон атомных частиц может сотворить черную дыру, которая поглотит не только нашу планету, но и всю Солнечную систему, пишет портал «Утро.ру».

Ряд ученых также предположили, что запуск коллайдера может разрушить стену между реальным и потусторонним миром, открыв тем самым «Врата ада», через которые к людям выйдет вся нечисть.

Британский астрофизик Стивен Хокинг ранее предположил, что испытания коллайдера могут привести к образованию микроскопической черной дыры.

Нина Калинина
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