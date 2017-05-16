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16 мая 2017
14:31  16 мая 2017 0

Cобянин пожаловался на трудности работы мэром Москвы

Московский Урбанистический Форум. День 1, собянин сергей
Сергей Собянин уверен, что непопулярные меры - ключ к развитию МосквыФото: Антон Белицкий © URA.RU

Сергей Собянин заявил, что принятие непопулярных мер — часть рутинной работы любого градоначальника. По признанию мэра Москвы, более существенной проблемой для него является четкое донесение своей позиции до жителей города.

«В Москве работать непросто, но очень интересно. И нужно решать большинство многих других проблем. Конечно, иногда испытываешь неудовлетворенность. Но не из-за Москвы, а из-за того, что ты не всегда можешь донести свою позицию, объяснить москвичам, что необходимо сделать в тот или иной период времени», — цитирует Собянина «Газета.ру».

По словам мэра столицы, любой чиновник, не готовый к принятию сложных, непопулярных решений не сможет эффективно работать на подобной должности.

«Большие города, — это достаточно инерционная система, и можно ничего не делать два-три года, но в конечном итоге это закончится стагнацией экономики и стагнацией города, и ухудшением тех проблем, которые есть. Поэтому когда ты идешь на непопулярные решения, ты не выбираешь между хорошим и очень хорошим, ты выбираешь между плохим и очень плохим», — рассказал Собянин в интервью телеканалу «Россия-24».

Сергей Макеев
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