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17 мая 2017
15:06  17 мая 2017 8

Украинский депутат пообещал расстреливать людей из-за георгиевской ленты. «Хочется взять пулемет и положить эту сволочь»

Георгиевская лента, Порошенко Марина, Порошенко Петр, Джонсон Борис, Трамп Дональд, гвоздики, георгиевская лента
Георгиевская лента стала для украинского депутата красной тряпкойФото: depositphotos.com © URA.RU

Нардеп Украины, экс-командир батальона «Днепр-1» Юрий Береза заявил о намерении расстреливать всех, кто «машет георгиевской ленточкой в Раде». Пламенную речь парламентарий произнес на заседании Верховной Рады.

«Мне хочется взять пулемет и все-таки положить всю эту сволочь», — заявил Береза, его слова приводит телеканал «Звезда». Раздражение парламентария вызвал ряд коллег, которых он считает «пятой колонной».

Береза отругал депутатов за то, что они «машут этой проклятой, проклятой георгиевской ленточкой» и «скользят по истории и памяти наших дедов».

Верховная Рада 16 мая запретила использование на Украине георгиевской ленты. За запрет проголосовали 238 депутатов из 226 необходимых. За ношение в стране георгиевской ленты предусмотрен штраф или арест.

Нина Калинина
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