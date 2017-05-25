{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,07
Динамика за 2 недели
Евро 63,01
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
25 мая 2017
16:29  25 мая 2017 4

Работа мечты! Ветеринарная клиника ищет специалиста по «обнимашкам» с котами

Клипарт, кошка, домашнее животное, котик
Обниматель кошек должен иметь ласковые руки и понимать язык животныхФото: depositphotos.com © URA.RU

В ветеринарной клинике Дублина объявлен конкурс на вакансию «обниматель котов». Основное требование к кандидату — любовь к кошкам. В должностные обязанности работника будет входит поглаживание и тисканье котиков, которых хозяева принесли на процедуры.

Объявление ирландской клиники Just Cats оказалось весьма забавным: «Ищем обнимателя котов! — Вы сходите с ума по котам? — Вы прирожденный котофил? — Считаете котят, чтобы заснуть? — Кормите бездомных кошек в своем микрорайоне? — Вам становится тепло и пушисто, когда вы гладите кошек?».

А далее клиника перечисляет уже конкретные требования к кандидатам, у которых должны быть нежные руки, спокойный голос, навыки «нашептывать нежности», а также понимать кошачье мурлыканье. Как пишет портал Medialeaks, для получения этой должности также необходим сертификат от государственной ветеринарной службы, а его выдают тем, кто окончил как минимум специальные ветеринарные курсы.

Тем, кому посчастливится получить заветную должность, нужно будет целый день посвящать хвостатым питомцам: ни собак, ни птичек, никаких других животных в этой лечебнице не принимают, добавляет «Национальная служба новостей». Нашла ли ветклиника главного по котам, пока не сообщается.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров