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Главные новости Югры
16:28  29 мая 2017 0

Почти 90% югорчан проигнорировали праймериз единороссов

Митинг Единой России Челябинск, ростовая кукла, маскот, шашлык, медведь ер, партия единая россия
"Единая Россия" в Югре определила кандидатов на довыборы в облдумуФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Кандидатами в депутаты Думы ХМАО на довыборах от «Единой России» станут Александр Зеленский и Ирина Урванцева. Оба победили в процедуре предварительного голосования по одномандатным избирательным округам в Нефтеюганске и Сургуте. Кандидатов поддержали 7,1 тысячи и 1,7 тысячи избирателей соответственно, сообщили «URA.RU» в понедельник, 29 мая, в пресс-службе регионального отделения партии в Югре.

Общая цифра явки на предварительное голосование по региону составила 16,8 тысячи человек, или 10,5% от числа избирателей по выборным территориям.

Александр Зеленский и Ирина Урванцева намереваются занять места Сергея Дегтярева и Юрия Важенина, выбывших из состава парламента сразу после выборов 2016 года. Дегтярев стал главой Нефтеюганска, Важенин получил пост сенатора Совета Федерации. Нефтеюганск до последнего считался спорной территорией — здесь на праймериз «Единой России» против Зеленского заявился другой кандидат-единоросс, Александр Колодич. После консультаций в правительстве региона бизнесмен снял свою кандидатуру.

Эльдар Булатов
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