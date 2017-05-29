Почти 90% югорчан проигнорировали праймериз единороссов

16:28 29 мая 2017 0

"Единая Россия" в Югре определила кандидатов на довыборы в облдуму Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Кандидатами в депутаты Думы ХМАО на довыборах от «Единой России» станут Александр Зеленский и Ирина Урванцева. Оба победили в процедуре предварительного голосования по одномандатным избирательным округам в Нефтеюганске и Сургуте. Кандидатов поддержали 7,1 тысячи и 1,7 тысячи избирателей соответственно, сообщили «URA.RU» в понедельник, 29 мая, в пресс-службе регионального отделения партии в Югре.

Общая цифра явки на предварительное голосование по региону составила 16,8 тысячи человек, или 10,5% от числа избирателей по выборным территориям.

Александр Зеленский и Ирина Урванцева намереваются занять места Сергея Дегтярева и Юрия Важенина, выбывших из состава парламента сразу после выборов 2016 года. Дегтярев стал главой Нефтеюганска, Важенин получил пост сенатора Совета Федерации. Нефтеюганск до последнего считался спорной территорией — здесь на праймериз «Единой России» против Зеленского заявился другой кандидат-единоросс, Александр Колодич. После консультаций в правительстве региона бизнесмен снял свою кандидатуру.