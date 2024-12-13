13 декабря 2024

Бастрыкин взялся за замерзающих в аварийном доме жителей села в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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В ведомстве запросили доклад о ходе проверки жалоб жителей Красного Яра
В ведомстве запросили доклад о ходе проверки жалоб жителей Красного Яра Фото:

В селе Белый Яр в ХМАО жители аварийного дома замерзают из-за бездействия местной администрации. Глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался проблемой югорчан и запросил доклад по данной проблеме.

«Главой ведомства поручен доклад в связи с публикацией о проблеме жителей поселка в Ханты-Мансийском автономном округе. Внимание Александра Ивановича Бастрыкина обращено на публикацию социальных медиа, в которой сообщается, что в поселке Белый Яр местные жители замерзают в аварийном жилье из-за бездействия местной администрации», — сообщается в telegram-канале ведомства.

В СУ СК РФ ХМАО по данной информации проводится проверка. Жители обвиняют местные власти в халатности.

Ранее жильцы аварийного дома из Сургутского района обратились за защитой к главе СК РФ. Руководитель ведомства тогда поручил возбудить уголовное дело из-за жалоб жителей на нарушение их жилищных прав, однако проблема осталась нерешенной. Теперь вопрос снова на контроле в центральном аппарате ведомства.

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В селе Белый Яр в ХМАО жители аварийного дома замерзают из-за бездействия местной администрации. Глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался проблемой югорчан и запросил доклад по данной проблеме. «Главой ведомства поручен доклад в связи с публикацией о проблеме жителей поселка в Ханты-Мансийском автономном округе. Внимание Александра Ивановича Бастрыкина обращено на публикацию социальных медиа, в которой сообщается, что в поселке Белый Яр местные жители замерзают в аварийном жилье из-за бездействия местной администрации», — сообщается в telegram-канале ведомства. В СУ СК РФ ХМАО по данной информации проводится проверка. Жители обвиняют местные власти в халатности. Ранее жильцы аварийного дома из Сургутского района обратились за защитой к главе СК РФ. Руководитель ведомства тогда поручил возбудить уголовное дело из-за жалоб жителей на нарушение их жилищных прав, однако проблема осталась нерешенной. Теперь вопрос снова на контроле в центральном аппарате ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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