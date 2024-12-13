Первый командир батальона Югра вошел в состав генсовета ЕР

Первый командир именного батальона «Югра», ветеран СВО Дмитрий Аксенов избран в состав Генерального совета партии «Единая Россия». Об этом власти ХМАО сообщили в соцсети.
«Первый командир батальона „Югра“, руководитель Ассоциации ветеранов СВО Югры Дмитрий Аксенов избран в состав Генерального совета партии „Единая Россия“», — сообщается в telegram-канале окружного правительства. Голосование прошло в рамках съезда партии в Москве.
Аксенов сравнил работу в партии с военной службой. По его мнению, и там и там один принцип — «четкость, последовательность действий и достижение поставленных целей», заключил политик.
Ранее URA.RU сообщало, что легендарный командир батальона «Югра» победил на довыборах в думу ХМАО. Аксенов представляет в окружном парламенте Югорск и Советский район и входит комитет по бюджетной политике.
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