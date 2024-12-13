13 декабря 2024

Первый командир батальона Югра вошел в состав генсовета ЕР

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Решение об избрании Аксенова принято на очередном съезде партии
Решение об избрании Аксенова принято на очередном съезде партии Фото:

Первый командир именного батальона «Югра», ветеран СВО Дмитрий Аксенов избран в состав Генерального совета партии «Единая Россия». Об этом власти ХМАО сообщили в соцсети.

«Первый командир батальона „Югра“, руководитель Ассоциации ветеранов СВО Югры Дмитрий Аксенов избран в состав Генерального совета партии „Единая Россия“», — сообщается в telegram-канале окружного правительства. Голосование прошло в рамках съезда партии в Москве.

Аксенов сравнил работу в партии с военной службой. По его мнению, и там и там один принцип — «четкость, последовательность действий и достижение поставленных целей», заключил политик.

Ранее URA.RU сообщало, что легендарный командир батальона «Югра» победил на довыборах в думу ХМАО. Аксенов представляет в окружном парламенте Югорск и Советский район и входит комитет по бюджетной политике.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Первый командир именного батальона «Югра», ветеран СВО Дмитрий Аксенов избран в состав Генерального совета партии «Единая Россия». Об этом власти ХМАО сообщили в соцсети. «Первый командир батальона „Югра“, руководитель Ассоциации ветеранов СВО Югры Дмитрий Аксенов избран в состав Генерального совета партии „Единая Россия“», — сообщается в telegram-канале окружного правительства. Голосование прошло в рамках съезда партии в Москве. Аксенов сравнил работу в партии с военной службой. По его мнению, и там и там один принцип — «четкость, последовательность действий и достижение поставленных целей», заключил политик. Ранее URA.RU сообщало, что легендарный командир батальона «Югра» победил на довыборах в думу ХМАО. Аксенов представляет в окружном парламенте Югорск и Советский район и входит комитет по бюджетной политике.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...