02:05 30 мая 2017 0

В сыре содержится огромное количество витаминов и минеральных веществ, полезных для организма Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Эксперты Копенгагенского университета пришли к выводу, что с помощью сыра можно лечить рак. Это следует из подготовленных специалистами докладов о различных полезных свойствах сыров.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», эксперты подготовили 18 докладов на тему пользы сырных продуктов для организма человека. Кроме того, что с помощью данного продукта можно бороться с раковыми клетками, ученые опровергли доводы о том, что сыр может является вредным для организма.

Из подготовленных докладов следует также, что употребление сыра в пищу способствует расщеплению холестерина, улучшая состояние больных диабетом, а также оказывает положительный эффект на сердце и нервную систему.