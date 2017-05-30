Сербский премьер-министр подал в отставку перед присягой президента

23:15 30 мая 2017 0

Александр Вучич вступит в должность президента 31 мая Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Сербии Александр Вучич подал в отставку накануне собственного назначения.

В среду, 31 мая, в Сербии состоится заседание, на котором 47-летний Вучич принесет присягу, вступая в должность президента, передает «Национальная служба новостей». Дату заседания назначила председатель Скупщины (парламента) Майя Гойкович.

Как писало «URA.RU» ранее, в апреле глава республики Сербской (входящей в состав Боснии и Герцеговины) Милорад Додик отказался пожать руку послу США Морин Кормак. Инцидент произошел в ходе траурной церемонии, посвященной памяти жертв нацизма и хорватского усташства в концлагере Ясеновац.