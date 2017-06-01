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01 июня 2017
13:06  01 июня 2017 0

Причиной крушения Ту-154 над Черным морем могла стать халатность

Очередной споттинг в Кольцово. Екатеринбург, самолет
СКР не исключает халатности в деле о крушении Ту-154Фото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
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Следственный комитет России рассматривает возможность возбуждения уголовного дела по факту крушения 25 декабря в Черном море военного самолета Ту-154, пишет «Коммерсант». Командование 800-й авиабазы и ВКС могут обвинить в халатности, если подтвердятся выводы экспертов о том, что причиной авиакатастрофы стала потеря пилотом ориентировки в пространстве.

Сейчас следователи расследуют дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. Видение произошедшего изменилось после того, как Министерство обороны обнародовало выводы экспертов, которые по секундам восстановили действия экипажа.

Согласно выводам, командир воздушного судна потерял ориентировку в пространстве, что и привело к катастрофе. Кроме того, поспособствовали возникновению критической ситуации на борту «эмоционально-физиологическое утомление» и отсутствие у летчика необходимых навыков пилотирования в экстренных ситуациях.

Именно на версии о потере пилотом пространственной ориентировки и остановились специалисты, опровергнув доводы о технической неисправности самолета.

Самолет Минобороны Ту-154 упал в Черное море 25 декабря 2016 года. На борту, напомним, находились журналисты, музыканты ансамбля Александрова и известный врач Елизавета Глинка. В общей сложности жертвами крушения стали 92 человека.

Сергей Демин
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