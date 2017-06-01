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01 июня 2017
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Главные новости Югры
20:20  01 июня 2017 0

День России в Югре хотят сделать «днем зависимости». «Главная наша задача — скорбить и помнить»

Коммунисты России. Сургут, коммунисты россии, Вадим Абдуррахманов
«Коммунисты России» призывают скорбить 12 июняФото: Александр Кулаковский © URA.RU

12 июня в Сургуте хотят сделать «днем распада СССР и днем зависимости». Об этом заявили в региональном отделении партии «Коммунисты России».

По словам лидера окружного отделения партии Вадима Абдурахманова, День России не праздник, а скорбная дата. «Главная наша задача скорбить и помнить о развале СССР. Для нас 12 июня это день траура, как и 22 июня», — прокомментировал Абдуррахманов. Свое заявление непарламентские коммунисты намерены подкрепить митингом. Исходя из поданной партийцами заявки, предположительное количество участников акции составит до 300 человек.

12 июня в стране отмечают День России. В Сургуте в эту дату празднуют и День города. На 12 июня запланированы акции протеста сторонниками оппозиционного политика Алексея Навального. Заявки на митинги были поданы в том числе и в городах ХМАО — Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске.

Игорь Волосин
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