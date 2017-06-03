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03 июня 2017
Главные новости Москвы
16:11  03 июня 2017 2

Навальный с женой улетели из России

Открытие штаба Алексея Навального. Тюмень, навальный алексей
Оппозиционер решил отметить день рождения за границейФото: Николай Бастриков © URA.RU

Оппозиционер Алексей Навальный и его супруга утром 3 июня был замечен во Внуково среди пассажиров авиарейса, вылетающего за границу. Видео, как Навальный с женой проходят регистрацию в аэропорту, прислал порталу Life один из пассажиров.

Как отмечает издание, прошлая зарубежная поездка у Навального состоялась в Барселону — там он лечил глаз, поврежденный зеленкой во время нападения.

Завтра, 4 июня, у Навального день рождения; скорее всего, оппозиционер решил отметить праздник на одном из зарубежных курортов.

Впрочем, на страницах Навального в соцсетях о его отъезде за границу ничего не сказано. Накануне он неоднократно писал, что преодолел отметку в 500 тысяч голосов, собранных для выдвижения его «кандидатом в президенты России», и заявлял, что его «цель — миллион».

Life отмечает, что Twitter Навального завален новостями об открытии региональных штабов.

Наталья Володина
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