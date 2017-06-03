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03 июня 2017
02 июня 2017
01 июня 2017
16:24  03 июня 2017 0

В Курганской области станет на 100 муниципалитетов меньше

Ежегодная пресс-конференция полномочного представителя президента РФ в УрФО Игоря Холманских по итогам 2016 года. Екатеринбург, холманских игорь
Игорь Холманских намерен оптимизировать ЗауральеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Курганской области могут сократить число муниципальных образований. Такую идею озвучил 3 июня во время встречи с активом движения «В защиту человека труда» его руководитель, полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Игорь Холманских.

Сейчас в Курганской области более 400 муниципальных образований. «Мы с губернатором работаем над тем, чтобы подобрать людей на этим должности (глав муниципалитетов — прим. ред), чтобы они были самодостаточными», — заявил Холманских.

Полпред предложил оптимизировать порядка 100 муниципалитетов, высказав при этом мнение о том, что в идеале административных единиц в регионе должно быть еще меньше. «На мой взгляд, 50 муниципальных образований — это было бы нормально для Курганской области», — сказал Холманских.

Андрей Гусельников
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