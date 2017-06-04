{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,69
Динамика за 2 недели
Евро 63,61
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
04 июня 2017
16:15  04 июня 2017 0

Институт Склифосовского остался без директора после громкого скандала

Хирург-трансплантолог хочет сосредоточиться на медицинской практикеФото: Википедия

Академик Могели Хубутия покинул должность руководителя НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Экс-директор опроверг, что отставка связана со скандальной информацией о вымогательстве денег у пациентов и высокотехнологичных операциях, в которых не было необходимости,

Академик пояснил, что «давно готовился» оставить должность директора и сосредоточиться на врачебной практике.«Не уволили, а я ушел президентом и оставил место молодому своему заместителю. У меня будет там мое любимое дело — хирургия, которым я буду заниматься, но я не буду заниматься уже административными вопросами, этим должны заниматься молодые», — опроверг доктор сплетни о своем увольнении, передает «Эхо Москвы». «Я давно готовился, еще в прошлом году я хотел уйти на такую работу, именно быть в хирургическом отделе», — уточнил Хубутия.

Однако, по словам академика, решение о смещении с должности оказалось для него «немножечко неожиданным поворотом» из-за того, что было принято ночью. «Это решение, наверное, быстрее всего было принято каким-то другим человеком, а потом я в принципе с этим согласился», — цитирует Хубутия «Газета.ру».

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров