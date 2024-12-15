Задержан житель Донецка, взорвавший авто, из-за чего погиб человек

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Задержан подозреваемый в подрыве авто в Донецке 9 декабря
Задержан подозреваемый в подрыве авто в Донецке 9 декабря Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Следственный комитет РФ расследует уголовное дело, связанное с подрывом внедорожника в ДНР. Задержан предполагаемый фигурант дела — местный житель Донецка. Об этом сообщает СКР.

«Следователями СУ СК России по Донецкой Народной Республике расследуется уголовное дело по факту подрыва автомобиля. <...> При оперативном сопровождении сотрудников региональных управлений ФСБ и МВД России по Донецкой Народной Республике установлена причастность местного жителя к совершению данного преступления. В настоящее время он задержан», — передает Следком в своем telegram-канале. 

Как отмечают следователи, задержанный признался в том, что действовал по указке украинских спецслужб. По версии следствия, подозреваемый местный житель специально разместил под автомобиль одного из горожан взрывное устройство. 

Подрыв транспортного средства произошел утром 9 декабря. В результате пострадали двое человек, один из которых — скончался. Ранее сообщалось, что погибшим оказался начальник Еленовской колонии ДНР, где некогда находились боевики батальона «Азов»» (террористическая организация, запрещенная в России). Однако в ГУФСИН это опровергли. Второму пострадавшему от взрыва оказали оперативную медпомощь.

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Следственный комитет РФ расследует уголовное дело, связанное с подрывом внедорожника в ДНР. Задержан предполагаемый фигурант дела — местный житель Донецка. Об этом сообщает СКР. «Следователями СУ СК России по Донецкой Народной Республике расследуется уголовное дело по факту подрыва автомобиля. <...> При оперативном сопровождении сотрудников региональных управлений ФСБ и МВД России по Донецкой Народной Республике установлена причастность местного жителя к совершению данного преступления. В настоящее время он задержан», — передает Следком в своем telegram-канале.  Как отмечают следователи, задержанный признался в том, что действовал по указке украинских спецслужб. По версии следствия, подозреваемый местный житель специально разместил под автомобиль одного из горожан взрывное устройство.  Подрыв транспортного средства произошел утром 9 декабря. В результате пострадали двое человек, один из которых — скончался. Ранее сообщалось, что погибшим оказался начальник Еленовской колонии ДНР, где некогда находились боевики батальона «Азов»» (террористическая организация, запрещенная в России). Однако в ГУФСИН это опровергли. Второму пострадавшему от взрыва оказали оперативную медпомощь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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