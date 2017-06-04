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04 июня 2017
18:08  04 июня 2017 0

Оппозиционный журнал The New Times вышел в последний раз. Деньги кончились

Глянцевые журналы. Челябинск., витрина с журналами
Рынок печатных СМИ - один из самых жестоких в миреФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Редакция The New Times прекращает выпуск печатной версии оппозиционного журнала. Главный редактор издания Евгения Альбац сообщила об этом у себя в Facebook.

Евгения Альбац опубликовала фотографию последнего номера журнала, который выйдет 5 июня. На обложке изображены закрытые глаза, слеза и надпись: «Спасибо, что были с нами», передает «Национальная служба новостей». В комментариях Альбац пояснила, что причиной отказа от печатной версии журнала стала нехватка денег. Сайт продолжит работу, подтвердила она.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что миллиардер Леонид Блаватник продал издательский дом «Провинция», который выпускает 26 региональных газет.

Фото: скрин страницы facebook Евгении Альбац

Семен Гринберг
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