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04 июня 2017
Главные новости Москвы
19:05  04 июня 2017 0

В Москве сделали Пушкина-андроида. Он будет читать «Руслана и Людмилу» в Сокольниках

Робот с внешностью Пушкина будет читать стихи в СокольникахФото: официальный сайт мэра Москвы

Робот с внешностью Александра Сергеевича Пушкина прочтет стихотворения русского классика на Московском фестивале современной российской литературы.

Как сообщает «Ридус», «Пушкин» — это антропоморфный робот, его оболочка сделана из силикона, благодаря которому специалистам удалось добиться портретного сходства. Поэт-робот одет во фрак, белоснежную рубашку и цилиндр, а черные кудри и бакенбарды делают его еще более похожим на знаменитого тезку. У него 16 мимических мышц, которые двигаются благодаря специальным моторам, поэтому робот может демонстрировать различные эмоции, открывать рот и читать стихи, рассказала в пресс-службе «Робостанции» ВДНХ, где и создали андроида.

Московский фестиваль современной российской литературы пройдет в Сокольниках 11 и 12 июня. Робот будет читать стихи по заявкам слушателей. Сделать заказ можно будет с помощью планшета — выбрать из списка любимое произведение. Также можно будет услышать и масштабные произведения Пушкина — «Руслана и Людмилу» или «Евгения Онегина». Стихи для андроида записывал профессиональный актер.

Наталья Володина
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