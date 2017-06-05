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Главные новости Курганской области
14:48  05 июня 2017 0

В пригороде Кургана владелец коттеджа перегородил забором единственный водоем

Сельчане остались без пожарного котлована и места отдыхафото: Иван Камшилов

Жители села Введенское возмущены захватом земельного участка с водоемом под строительство коттеджа. Об этом сельчане сами рассказали «URA.RU».

По словам жителей, коттедж строят в живописном месте в микрорайоне Пчелка. В конце улицы Энергетиков рядом с лесом расположен небольшой котлован, который использовался как пожарный водоем, а также для отдыха местных жителей. Подобного объекта в этом микрорайоне больше нет. Сейчас строители лишили жителей доступа к воде, территория загорожена высоким забором.

В законности выделения участка у сельчан есть большие сомнения. По их мнению, к махинациям с земельным участком, на котором расположен водоем, может быть причастен глава сельсовета Вячеслав Кузин и один из депутатов сельской думы. Жители направили жалобу в прокуратуру Курганской области, а также в областной правозащитный центр. Разобраться в ситуации уже поручено Кетовской прокуратуре.

Связаться с главой сельсовета Вячеславом Кузиным на момент публикации не удалось — в приемной на звонки никто не отвечает. В настоящее время Кузин является одним из фигурантов уголовного дела о махинациях при выделении земельных участков в Кетовском районе. Дело рассматривает суд.

Анна Бояркина
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