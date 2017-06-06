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19:59  06 июня 2017 0

Тюменский молочный завод заплатил многомиллионный штраф за завышенные цены

Граненый стакан, мороз, холод на улице, термометр, автомобильный аккумулятор, хлеб, граненый стакан, стакан с молоком
АО "Золотые луга" раскошелилось за придуманные им ценыФото: depositphotos.com © URA.RU

Тюменские антимонопольщики назначили штраф в размере 7 миллионов рублей акционерному обществу «Золотые луга» за игру на ценах при закупке сырого молока. Представители завода так и не смогли отбиться от наказания в двух судах.

По сообщению пресс-службы тюменского УФАС, АО «Золотые луга» завышало закупочные цены для производителей молочного сырья более чем в два раза. Тогда предприятие не смогло подтвердить установленные закупочные цены какими-либо расчётами.

За нарушение компании был выписан штраф в размере более 14 миллионов рублей и выдано предписание, по которому цены завода должны быть сформированы на уровне закупочных.

Однако руководство «Золотых лугов» не согласилось с решением антимонопольщиков и попыталось доказать свою невиновность в судах и уменьшить наказание до 100 тысяч рулей. В итоге суд согласился урезать штраф в два раза. В конечном итоге завод заплатил в госказну требуемые деньги.

Владимир Балтунов
© Служба новостей «URA.Ru»
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