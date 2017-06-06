22:18 06 июня 2017 1

Полиция заперла туристов в соборе Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Внутри собора Нотр-Дам в Париже после атаки террориста оказались заперты около 900 человек. Лишь недавно полиция начала выводить людей на улицу.

В полиции заявили, что ситуация находится под контролем, пишет «Газета.Ru». Люди оказались заперты в соборе после того, как неизвестный напал на сотрудников полиции с молотком.

Стажи порядка попросили всех, кто находился в соборе, сесть и поднять вверх руки. Соответствующие фото были опубликованы в Twitter.

Полицейские открыли огонь по злоумышленнику с молотком, он получил пулевые ранения и был нейтрализован, уточняет «Национальная служба новостей». Причины случившегося выясняются. «Нападавший на полицейских кричал «это за Сирию», — рассказал журналистам глава МВД Франции Жерар Коллон, его слова приводит «Русская планета».

При задержанным обнаружили два больших ножа и удостоверение личности. Нападавшим оказался 40-летний выходец из Алжира.