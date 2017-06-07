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07 июня 2017
06 июня 2017
05 июня 2017
13:26  07 июня 2017 2

Тюменцы ограбили один из крупнейших российских агрохолдингов

Сельхоз
Восемь тонн добычи вывезли на тракторе (фото из архива)Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюменской области ограбили один из крупнейших российских агрохолдингов. По информации источника «URA.RU», речь идет об агрофирме «Кримм». Тонны продукции вывезли из хранилища предприятия в район местной свалки.

Как сообщили в УМВД по Тюменской области, заявление о краже 8 тонн картофеля поступило в дежурную часть села Упорово. Ущерб, по оценкам пострадавшей стороны, составил 240 тысяч рублей.

Правоохранители выяснили, что кража была совершена вечером 5 июня, а позарились на картофель двое сотрудников этого же овощехранилища. Возле свалки, где они оставили добычу, ее должен был забрать покупатель, рассказал корреспонденту «URA.RU» источник в Упорово. Но вместо завершения сделки «предприниматели» оказались в полиции — сейчас оба находятся под подпиской о невыезде.

Оперативно получить комментарий в агрофирме «Кримм» не удалось: в приемной сообщили, что директора в данный момент нет на месте, и попросили перезвонить позднее.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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