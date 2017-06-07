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16:34  07 июня 2017 0

В Нефтеюганске- новый вице-мэр. Его предшественник уволился после массовой гибели детей

Нефтеюганск, администрация нефтеюганска, дума нефтеюганска
Отвечать за социальный вопросы города теперь будет Андрей ПастуховФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Нефтеюганске назначен новый заместитель главы города. Отвечать за социальный вопросы теперь будет Андрей Пастухов. Об этом 7 июня в среду сообщила «URA.RU» начальник департамента по связям с общественностью Нефтеюганска Александра Калаганова.

Стоит отметить, Андрей Пастухов занял недавно освободившуюся должность. Бывшим вице-мэром по социальной работе была Светлана Михалева. Работающая на своей должности чиновница, была косвенно ответственна за перевозку юных спортсменов в день трагедии, когда в результате ДТП погибло 12 человек. После произошедшей трагедии Светлана Михалева уволилась по собственному желанию.

Автокатастрофа, произошла 4 декабря 2016 года, Автобус с воспитанниками детской спортивной школы «Сибиряк», возвращаясь с соревнований из Ханты-Мансийске в Нефтеюганск, столкнулся с двумя грузовыми автомобилями. В результате ДТП 12 человек погибли и еще 13 получили серьезные травмы.

Игорь Волосин
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