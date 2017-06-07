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07 июня 2017
06 июня 2017
05 июня 2017
19:14  07 июня 2017 0

В Тобольск едет богатейший человек России. Его интересуют четыре важных вопроса

Открытая лицензия 10.06.2015. Деньги., доллары, деньги, кейс
В Тобольске пройдет заседание совета директоров "Сибур-холдинга"Фото: Pixabay

В Тобольске в пятницу, 9 июня планируется собрание богатейших людей России. Среди прочих в духовную столицу Западной Сибири приедет богатейший из российских олигархов по версии Forbes, обладатель состояния в 18,4 миллиарда долларов Леонид Михельсон.

Крупнейший акционер «Сибура» Леонид Михельсон приедет в Тобольск на заседание совета директоров ПАО «Сибур-холдинг», которое пройдет на площадке «Тобольскнефтехима», сообщил источник «URA.RU» в Тобольске. По данным источника, некоторые из членов совета директоров прибыли в город уже в среду, 7 июня. Якобы, именно поэтому в городе были отменены тренировки на площадке проекта «Здравый смысл».

По данным из открытых источников, совет директоров «Сибур-холдинга» будет обсуждать четыре вопроса: исполнение проекта «Запсиб-2», стратегию реализации продукции этого проекта, прогноз выполнения бизнес-плана тобольской промышленной площадки и долгосрочную стратегию развития ПАО.

В администрации Тобольска «URA.RU» официально подтвердили, что совет директоров «Сибур-холдинга» пройдет в «духовной столице» Западной Сибири. Глава администрации Тобольска Владимир Мазур пока не приглашен на заседание совета директоров фактически градообразующего предприятия Тобольска. Тем не менее, мэр не намерен отлучаться из города в пятницу, 9 июня.

В пресс-службе предприятия «Тобольск — полимер» «URA.RU» факт предстоящего приезда Леонида Михельсона и проведения совета директоров опровергать не стали, но посоветовали обратиться за комментарием в пресс-службу «Сибур-холдинга». Пресс-секретарь «Сибур-холдинга» Мария Городисская подтвердила факт проведения совета директоров 9 июня, но отказалась предоставить более подробную информацию.

Николай Бастриков
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