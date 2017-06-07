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07 июня 2017
Главные новости Свердловской области
22:20  07 июня 2017 1

Екатеринбуржцы не смогли вылететь во Вьетнам. Самолет задержали на 16 часов

Очередной споттинг в Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово
Пассажиров о задержке рейса никто не предупредилФото: Александр Мамаев © URA.RU

Самолет в Нячанг должен был вылететь из Екатеринбурга сегодня в полночь, но согласно данным онлайн табло аэропорта Кольцово, рейс перенесли на завтра на 16:00 часов. Об этом пассажиры узнали только по прибытии в аэропорт. Предупреждать клиентов заранее о задержке рейса в авиакомпании Pegas Fly не стали.

— Дозвониться до них невозможно, у них на сайте указано, что они работают по Красноярскому времени, представителей авиакомпании в Кольцово нет, — рассказала пассажирка Ольга Шевченко порталу Е1. —Мне кажется, что там ещё должно было человек 200 полететь. Мы должны были прилететь туда в 11:35 по местному времени, а прилетим уже в час ночи, получается, что теряется целый день.

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.Ru»
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