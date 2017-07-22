Омбудсмен будет бороться против попрошаек с больными детьми

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова заявила о том, что в России разрабатываются меры против попрошаек с больными детьми.
Как пишет «Русская планета», Кузнецова во время молодежного форума «Территория смыслов на Клязьме» пояснила, что такие мошенники подрывают доверие россиян к благотворительности. Кроме того, детский омбудсмен рассказала, что лично общалась с женщинами, которые собирают деньги на улице для своих больных детей. Они отказывались от медицинской помощи, а после уезжали в соседний регион с той же историей.
Также Кузнецова подчеркнула проблему попрошайничества среди детей, которых используют взрослые для заработка.