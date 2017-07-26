{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,91
Динамика за 2 недели
Евро 69,68
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
26 июля 2017
25 июля 2017
24 июля 2017
Главные новости Югры
19:36  26 июля 2017 0

Бессменная пиарщица губернатора Югры родила на работе. Кто теперь отвечает за пропаганду

Пресс-конференция
Елена Шумакова руководит из декрета идеологическим блоком правительства Югры через свою "правую руку" - Веру Цареву (на фото)Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Одна из ближайший сподвижников губернатора Югры Натальи Комаровой, директор департамента общественных и внешних связей региона Елена Шумакова, у которой накануне родился сын, продолжает исполнять свои должностные обязанности. Правительственный пиарщик общается с подчиненными посредством мессенджеров и СМС-сообщений — отправляет инструкции. Об этом в среду, 26 июля, сообщила «URA.RU» заместитель директора ведомства Вера Царева.

«Департамент не оставлен без внимания. Под руководством Елены Шумаковой создана хорошая команда профессионалов всех отраслей. Елена Витальевна из тех людей, которые не могут без работы. Она родила малыша и все равно продолжает руководить, даже из роддома отправляет СМС сотрудникам. Мы вчера ходили навестить маму с новорожденным малышом, все искренне поздравляем Елену Витальевну. Также ее поздравили губернатор Наталья Комарова и первый заместитель Алексей Шипилов», — рассказывает Царева.

Счастье в семье Елены Шумаковой вызвало корректировку планов правительственного идеолога Алексея Шипилова. Вице-губернатор рассчитывал, что после ухода Шумаковой в декрет свой пост в департаменте покинет и Вера Царева. На это место Шипилов планировал назначить своего советника по работе со СМИ Галину Липатову, которая впоследствии могла получить статус врио директора ведомства. Сейчас эту должность официально заняла Царева, несмотря на то, что по изначальным планам должна была перейти на работу в центр «Открытый регион».

Новость по теме
Соратница Натальи Комаровой стала мамой

Вера Царева активно готовится к работе в новом статусе. В среду чиновница завела себе аккаунт в Telegram.

Источник агентства в правительстве Югры утверждает, что Вера Царева будет руководить департаментом временно. Галина Липатова в настоящее время проходит все необходимые процедуры для вступления в должность. «Вообще, подгадывали так, чтобы Липатова появилась в департаменте под эту ситуацию (уход Шумаковой в декрет — ред.). Но вот ситуация опередила нас», — комментирует инсайдер.

По словам коллег, Елена Шумакова не позволяла себе прохлаждаться в декретном отпуске и ранее. После рождения первого сына пресс-секретарь Натальи Комаровой отсутствовала на работе не более двух месяцев, после чего вернулась к исполнению своих обязанностей.

Новорожденный мальчик появился на свет 25 июля в 12 часов дня. Врачи уверяют, что мама и малыш чувствуют себя отлично. «URA.RU» поздравляет Елену Шумакову с прекрасным событием и желает ей и малышу крепкого здоровья.

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров