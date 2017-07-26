Одна из ближайший сподвижников губернатора Югры Натальи Комаровой, директор департамента общественных и внешних связей региона Елена Шумакова, у которой накануне родился сын, продолжает исполнять свои должностные обязанности. Правительственный пиарщик общается с подчиненными посредством мессенджеров и СМС-сообщений — отправляет инструкции. Об этом в среду, 26 июля, сообщила «URA.RU» заместитель директора ведомства Вера Царева.
«Департамент не оставлен без внимания. Под руководством Елены Шумаковой создана хорошая команда профессионалов всех отраслей. Елена Витальевна из тех людей, которые не могут без работы. Она родила малыша и все равно продолжает руководить, даже из роддома отправляет СМС сотрудникам. Мы вчера ходили навестить маму с новорожденным малышом, все искренне поздравляем Елену Витальевну. Также ее поздравили губернатор Наталья Комарова и первый заместитель Алексей Шипилов», — рассказывает Царева.
Счастье в семье Елены Шумаковой вызвало корректировку планов правительственного идеолога Алексея Шипилова. Вице-губернатор рассчитывал, что после ухода Шумаковой в декрет свой пост в департаменте покинет и Вера Царева. На это место Шипилов планировал назначить своего советника по работе со СМИ Галину Липатову, которая впоследствии могла получить статус врио директора ведомства. Сейчас эту должность официально заняла Царева, несмотря на то, что по изначальным планам должна была перейти на работу в центр «Открытый регион».
Вера Царева активно готовится к работе в новом статусе. В среду чиновница завела себе аккаунт в Telegram.
Источник агентства в правительстве Югры утверждает, что Вера Царева будет руководить департаментом временно. Галина Липатова в настоящее время проходит все необходимые процедуры для вступления в должность. «Вообще, подгадывали так, чтобы Липатова появилась в департаменте под эту ситуацию (уход Шумаковой в декрет — ред.). Но вот ситуация опередила нас», — комментирует инсайдер.
По словам коллег, Елена Шумакова не позволяла себе прохлаждаться в декретном отпуске и ранее. После рождения первого сына пресс-секретарь Натальи Комаровой отсутствовала на работе не более двух месяцев, после чего вернулась к исполнению своих обязанностей.
Новорожденный мальчик появился на свет 25 июля в 12 часов дня. Врачи уверяют, что мама и малыш чувствуют себя отлично. «URA.RU» поздравляет Елену Шумакову с прекрасным событием и желает ей и малышу крепкого здоровья.