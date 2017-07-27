В Ноябрьске полицейские задержали несовершеннолетнего наркоторговца-закладчика. При обыске у юноши обнаружили крупную партию «синтетики», за хранение которой он может отправиться в тюрьму на 20 лет.
В момент задержания сотрудниками ФСКН 17-летний горе-бизнесмен имел при себе 20 свертков с наркотиками. Позже он сообщил о 6 тайниках в разных районах города, в которых полицейские обнаружили закладки с теми же веществами. Приготовленный товар подросток сбывал через интернет-магазины.
По данным информагентства «N24.RU», общий вес изъятых веществ составил 82 грамма. В данный момент торговца оставили под подпиской о невыезде, в отношении него возбуждено уголовное дело. Кроме того, полицейские пытаются выяснить, кто надоумил школьника заняться преступным бизнесом.