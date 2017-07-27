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Главные новости Ямала
07:55  27 июля 2017 0

В Ноябрьске с крупной партией «синтетики» задержан 17-летний наркодилер

Общий вес найденных веществ составил 82 граммаФОТО: covecenterforrecovery.com

В Ноябрьске полицейские задержали несовершеннолетнего наркоторговца-закладчика. При обыске у юноши обнаружили крупную партию «синтетики», за хранение которой он может отправиться в тюрьму на 20 лет.

В момент задержания сотрудниками ФСКН 17-летний горе-бизнесмен имел при себе 20 свертков с наркотиками. Позже он сообщил о 6 тайниках в разных районах города, в которых полицейские обнаружили закладки с теми же веществами. Приготовленный товар подросток сбывал через интернет-магазины.

По данным информагентства «N24.RU», общий вес изъятых веществ составил 82 грамма. В данный момент торговца оставили под подпиской о невыезде, в отношении него возбуждено уголовное дело. Кроме того, полицейские пытаются выяснить, кто надоумил школьника заняться преступным бизнесом.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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